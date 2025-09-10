La Biblioteca Municipal impulsa los clubes de lectura para los jóvenes

La Biblioteca Municipal ha abierto las inscripciones para los clubes de lectura del curso 2025-2026. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca reforzar su ... compromiso cultural y educativo, poniendo el foco en la promoción del hábito lector y en la transmisión de la lengua y la literatura en euskera entre las nuevas generaciones.

«Leer no es solo un hábito, sino una herramienta para crecer, comprender el mundo y compartirlo con los demás», destacan desde el consistorio. Con esta premisa, el programa propone actividades variadas para niños, niñas, jóvenes y sus familias, generando un espacio de encuentro donde la literatura y la creatividad se den la mano.

Un espacio para familias

El conocido 'Irakur-Jolas Txokoa' vuelve a ser uno de los ejes centrales de la programación. Este taller, dirigido a los más pequeños y a sus padres y madres, utiliza cuentos, canciones, poesías y juegos dinamizados por una persona experta para acercar la lectura de una manera lúdica. La propuesta busca un doble objetivo: por un lado, que los niños y niñas vivan la experiencia de leer como un juego, y por otro, que las familias aprendan recursos prácticos para reforzar el hábito lector en casa.

Se trata de un espacio en el que no solo se trabaja la literatura, sino también los vínculos afectivos. Padres, madres e hijos comparten la lectura como un momento de disfrute en euskera, fortaleciendo la lengua y la cultura desde la cotidianeidad.

La gran incorporación de este curso será el club de lectura dirigido a jóvenes de entre 8 y 12 años, con el cómic como protagonista. El lenguaje visual, directo y accesible de este formato permite a los lectores y lectoras descubrir nuevos mundos de una manera atractiva, a medio camino entre la palabra y la imagen.

En estas sesiones, los participantes trabajarán con cómics mudos, tiras gráficas y otros materiales, aprendiendo a interpretar las imágenes y a leer más allá de las palabras. El club no se limitará a la lectura: los y las jóvenes podrán presentar sus propios libros, leer en voz alta, realizar pequeñas representaciones teatrales, participar en dinámicas de grupo y experimentar con aplicaciones creativas relacionadas a la literatura.

El objetivo es claro: abrir nuevas puertas al placer de leer en euskera, explorar tanto obras clásicas como producciones contemporáneas y descubrir la riqueza del cómic como forma de expresión literaria.

La biblioteca, un espacio vivo

Con esta programación, la Biblioteca Municipal reafirma su papel como espacio vivo de encuentro cultural. No solo pone libros al alcance de la ciudadanía, sino que también se convierte en un lugar donde se construyen experiencias compartidas y se refuerza la relación entre generaciones a través de la lectura.

El proyecto busca fomentar el hábito lector en euskera, acercar a la infancia y juventud a obras de calidad, generar un ambiente agradable y motivador, y reforzar los vínculos familiares en torno a los libros.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la propia biblioteca, situada en Nagusia kalea, 4, o a través del teléfono 943 88 47 20, el correo biblioteka@beasain.eus y la web municipal www.beasain.eus/biblioteka.