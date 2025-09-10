Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo curso lanzado por la Biblioteca se centra en atraer a los usuarios más jóvenes. UDALA

Beasain

La Biblioteca Municipal impulsa los clubes de lectura para los jóvenes

El nuevo curso incorpora talleres familiares en euskera y un nuevo club de lectura para jóvenes de entre 8 y 12 años en torno al cómic

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

La Biblioteca Municipal ha abierto las inscripciones para los clubes de lectura del curso 2025-2026. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca reforzar su ... compromiso cultural y educativo, poniendo el foco en la promoción del hábito lector y en la transmisión de la lengua y la literatura en euskera entre las nuevas generaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Biblioteca Municipal impulsa los clubes de lectura para los jóvenes

La Biblioteca Municipal impulsa los clubes de lectura para los jóvenes