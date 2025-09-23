Bertso saio berezia urriaren 24an Usurbe antzokian

BeasainBertso saio berezia urriaren 24an Usurbe antzokian
J. Z.
beasain.
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:28
Datorren urriaren 24an, ostiralean, bertso saio berezia ospatuko da beste urte batez Usurbe antzokian, arratsaldeko 19:00etan hasita. Sei bertsolari ezagun izango dira oholtza gainean: Nerea Ibarzabal, Amets Arzallus, German Urteaga, Alaia Martin, June Aiestaran eta Aitor Sarriegi. Gai-jartzaile lanetan, berriz, Maitane Legarreta arituko da, bertsolariei jarduna errazten.
Sarrerak sei euroan eskuratu ahal izango dira. Ekitaldia Arrano Kulturak antolatu du eta Udalak babestu du.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.