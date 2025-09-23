Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Bertso saio berezia urriaren 24an Usurbe antzokian

J. Z.

beasain.

Asteartea, 23 iraila 2025, 20:28

Datorren urriaren 24an, ostiralean, bertso saio berezia ospatuko da beste urte batez Usurbe antzokian, arratsaldeko 19:00etan hasita. Sei bertsolari ezagun izango dira oholtza gainean: Nerea Ibarzabal, Amets Arzallus, German Urteaga, Alaia Martin, June Aiestaran eta Aitor Sarriegi. Gai-jartzaile lanetan, berriz, Maitane Legarreta arituko da, bertsolariei jarduna errazten.

Sarrerak sei euroan eskuratu ahal izango dira. Ekitaldia Arrano Kulturak antolatu du eta Udalak babestu du.

