Beatriz Antelo (Autora del libro 'Maternidad real'): «La llegada de nuestro primer hijo supuso para mí un gran tsunami emocional» La autora. Beatriz Antelo, con su libro, ayer en la plaza. / JUANTXO Parte desde el proceso de la preconcepción hasta una segunda parte ligada a la familia y se presenta el viernes, en el Palacio de Igartza J.U. BEASAIN. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:26

Es su primer libro y tiene como eje un tema que es de gran interés, no solo para las mujeres, también para sus correspondientes parejas. Este viernes, a las 19.00 horas en el Palacio de Igartza, la beasaindarra Beatriz Antelo presentará su libro 'Maternidad real'.

-El viernes presenta su libro. ¿Qué le ha llevado a escribirlo?

-Llevo escribiendo desde los 11 años y siempre he tenido el sueño de publicar un libro. La escritura es la forma que yo he encontrado de conectar con mi interior y ordenar mis sentimientos. La llegada de nuestro hijo supuso para mí un gran tsunami emocional y entonces surgió la necesidad de escribir casi a diario como forma de no perderme a mi misma en el camino, de ahí creé un blog y posteriormente llegó la publicación del libro.

-¿Plasma experiencias personales o traslada también las de otras personas?

-Hay un poco de todo, pero en todo lo que escribo estoy yo muy presente y eso hace que el lector me sienta muy cercana. Hay anécdotas cotidianas mías y de otros padres y también hay mucho de psicoanálisis, de sistémica familiar y de otras corrientes psicológicas adaptadas a la experiencia de la maternidad para que el lector pueda comprender la transformación tan potente que supone para los padres la llegada de los hijos.

-Al hablar de maternidad siempre se piensa en la mujer. ¿Algo tendrá que ver la otra parte, es decir, él o ella? ¿Concretamente, a quién va dirigido?

-Por supuesto, y es algo en lo que he querido incidir también, en la parte del hombre que se convierte en padre. Hablo del hombre porque esa es mi experiencia pero es aplicable a cualquier pareja sea hombre o mujer con algunos pequeños matices. Entrevisté a hombres de diferentes edades y culturas porque quería ponerles voz y que las mujeres pudiésemos comprender mejor las dificultades que ellos tienen, una forma de acercar posturas e intentar comprender que la diferencia en los roles es real y necesaria pero no excluyente sino complementaria.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado escribir 'Maternidad Real ? ¿Cómo ha quedado estructurado?

-Entre escribir el libro, corregirlo, el trabajo de la editorial y la campaña de promoción me ha llevado alrededor de un año, cómo un parto casi. El libro tiene una primera parte que abarca el proceso desde la preconcepción hasta el postparto y puerperio y también las pérdidas gestacionales y en la segunda parte entro en temas más profundos: las familias de origen, la pareja, sexualidad y la estructuración de la nueva familia y crianza de los hijos.

-¿Es el primer libro que escribe? ¿Dónde puede ser adquirido?

-Es el primero pero no el último. Amenazo con repetir, ahora que le he cogido gusto. Se podrá adquirir el viernes, 18, en la librería Mirentxu y también en la página web del libro www.libromaternidadreal.com.