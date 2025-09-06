Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasainmendiko herri kiroletako taldea. USURBEKO JAIAK

Beasain

Beasainmendiko jaien egun handia ospatuko da igande honetan

Krosa, herri kirolak, omenaldia eta trikitixa doinuak protagonista izango dira egunean zehar

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Larunbata, 6 iraila 2025, 20:48

Beasainmendi auzoak bere festa nagusiak ospatzen jarraitzen du igande honetan, Usurbe mendiko jaien bigarren egunean. Ekitaldi guztiak Agortan egingo dira, eta auzo giro berezia sortuko dute mendian. Egitarauak kirola, musika eta herri tradizioak uztartuko ditu, eta herritarren parte-hartzea funtsezkoa izango da egunari kolorea emateko.

Suziriek emango diote hasiera jaiei goizeko 8:00etan. 10:45ean meza egingo da, eta bertan trikitilari eta bertsolariek lagunduko dute, festari izaera tradizionala emanez.

Kirol arloko hitzordu garrantzitsua 11:30ean izango da, kros herrikoiarekin. Lasterketak urtero bezala, elizako aparkalekutik abiatuko da, eta helmuga, Agortan izango du.

Goizak musika eta bertsoak izango ditu jarraian: 12:00etan Laja II.a eta Narbaiza trikitilariak igoko dira oholtzara, eta ondoren Iker Zubeldia eta June Aiestaran bertsolari gazteen saioa izango da. Eguerdiko 13:00etan omenaldia egingo zaie Esteban Letamendia eta Julia Ortuni. Ondoren, Jokin gogoan, aurreskua eta lore eskaintza egingo dira.

Ondorengo hitzordu handia herri kiroletan izango da: 13:30ean Beasainmendiko taldeak eta Lazkaomendiko taldeak desafioan neurtuko dituzte indarrak.

Bazkari herrikoia 14:30ean ospatuko da Agortako aparkalekuan, eta arratsaldean haur jolasak eta Ekaitz konpartsako buruhandiak ibiliko izango dira protagonista.

Egunari amaiera alaitua emateko, Laja II.a eta Narbaiza trikitilariek bigarren emanaldia eskainiko dute 18:30etik aurrera.

