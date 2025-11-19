El beasaindarra Hodi MG actuará mañana en la sala Tunk de Irun

J. ZABALA BEASAIN. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

Mañana por la tarde, la Sala Tunk de Irun acogerá un concierto especial organizado por HSTLR Records. En el evento participarán los reconocidos artistas Xiyo & Fernandezz, junto al cantante beasaindarra Hodi MG. I.C. , también de Beasain, colaborará en varias canciones.

Las entradas se pueden adquirir a través del enlace disponible en la cuenta de Instagram @hstlr.recordss o mediante la aplicación Fourvenues, a un precio de 22 euros. Además del concierto, habrá una fiesta con un ambiente excepcional desde las 23.00 hasta las 06.00 horas, ofreciendo música y baile para todos los asistentes.

Los organizadores del evento han señalado que se trata de una cita imprescindible para los amantes de la música, brindando la oportunidad única de ver sobre el mismo escenario a artistas locales e internacionales.

Además, han hecho un llamamiento a los beasaindarras a contactar con el artista, ya que se está organizando un bus para acudir a la cita irundarra.