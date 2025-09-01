Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Garazi Zabaleta. DV

Beasain

La beasaindarra Garazi Zabaleta estrena su obra 'Oximoron' en el Kursaal

J. Z.

beasain.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:03

La compositora local Garazi Zabaleta estrena su última obra, titulada 'Oximoron', durante la Quincena Musical celebrada en Donostia durante el pasado mes de agosto.

La pieza fue interpretada por el quinteto de metales Kambrass en un concierto que tuvo lugar en el auditorio Kursaal, uno de los escenarios principales del festival.

Con este estreno, Zabaleta refuerza su presencia en el panorama musical vasco y suma un nuevo hito en una cita de referencia internacional como es la Quincena Musical.

