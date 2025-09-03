Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
De las Heras, en cabeza de carrera durante la prueba. T. VALLE DE TENA

Beasain

El beasaindarra Endika de las Heras arranca la temporada con victoria

J. ZABALA

BEASAIN.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

Las montañas del Valle de Tena fueron el escenario el pasado fin de semana de intensas competiciones de trail running, donde numerosos atletas de distintas partes del Estado demostraron su resistencia y nivel. Entre ellos, destaca con fuerza el nombre del beasaindarra Endika de las Heras, quien logró una destacada victoria en la carrera de 11 kilómetros y 620 metros de desnivel positivo.

El joven corredor local cruzó la línea de meta en un tiempo de 1 hora y 1 minuto, imponiéndose al resto de participantes en una prueba exigente tanto por el nivel de los corredores como por el recorrido rápido, donde consiguió establecer un nuevo record de la prueba. Su actuación fue una de las más destacadas de la jornada y confirma su proyección en el mundo del trail.

De las Heras no tendrá descanso en las próximas semanas. Este mismo fin de semana competirá en la Subida a Usurbe, y el próximo tomará parte en la Axari Trail 'corta', una cita en la que ya dejó huella el pasado año al finalizar en segunda posición.

Goierritarras destacados

La participación goierritarra no se ha quedado ahí. En la carrera de 20 kilómetros con 1.230 metros de desnivel positivo, Mikel Auzmendi, natural de Ataun, firmó también una gran actuación al quedar en segunda posición, con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 14 segundos.

Además, la segurarra Ainhoa Intxausti se llevó la victoria en la durísima maratón femenina de 42,5 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo, parando el crono en 7 horas, 17 minutos y 31 segundos.

