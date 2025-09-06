El Beasain vuelve a Segunda Federación con un debut exigente en Tudela

Tras un gran año en el que logró el ascenso de categoría gracias a una segunda vuelta impecable y a unos playoffs memorables, el ... Beasain KE afronta desde este fin de semana un nuevo reto: competir en la Segunda Federación.

El conjunto vagonero comenzó la preparación el 1 de agosto y este domingo tendrá su estreno liguero en el Estadio Municipal Ciudad de Tudela, ante un rival de peso como el Tudelano, a partir de las 19.00 horas. Los navarros, que han reforzado notablemente su plantilla, parten un curso más con aspiraciones de pelear en la parte alta de la clasificación, lo que convierte el debut de los beasaindarras en una dura prueba de inicio.

El Beasain comparte grupo con otros dos equipos guipuzcoanos, el Real Unión y el Eibar B, además de clubes vascos de renombre como el Basconia, el Alavés B, el Amorebieta o el Sestao River. También figuran filiales potentes como el Deportivo Aragón (filial del Zaragoza), que precisamente visitará Loinatz en la jornada 34, cierre del campeonato. La competición volverá a estar marcada por la exigencia: 18 equipos en liza, con cinco descensos directos y promoción para el 13º clasificado.

Cambios en la plantilla

En lo que respecta a la plantilla, el Beasain ha sufrido bajas importantes, entre ellas las de Unai Bea, Unai Agirre, Aitor Morcillo, Julen Olasagasti, Iker Salamanca, Alex Iriondo, Koldo Ferrer, Iñigo Ibargoien y Borja López de Aguileta. En el apartado de incorporaciones, se han sumado Aritz Huete, Beñat Almandoz, Cristian Sanz, Aitor Lorea, Aritz Urteaga e Ibai Agirre, que aportarán frescura y competitividad al grupo, con el objetivo de mantener la categoría y competir al más alto nivel durante la temporada que arranca mañana.

El debut del conjunto vagonero en el Loinatz llegará una semana más tarde, con el Ejea como rival, equipo que ya demostró la pasada campaña ser uno de los más sólidos del campeonato.

La afición vagonera espera que el empuje de su campo vuelva a ser determinante para lograr la permanencia en un curso que se prevé tan ilusionante como exigente.