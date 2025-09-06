Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Beasain, preparado para su debut liguero mañana en Tudela. B. K.E.

Beasain

El Beasain vuelve a Segunda Federación con un debut exigente en Tudela

El conjunto vagonero, recién ascendido, se estrena este domingo en Tudela ante un aspirante al ascenso y encara una temporada ilusionante

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48

Tras un gran año en el que logró el ascenso de categoría gracias a una segunda vuelta impecable y a unos playoffs memorables, el ... Beasain KE afronta desde este fin de semana un nuevo reto: competir en la Segunda Federación.

