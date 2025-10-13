Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Beasain volvió a mostrar ayer su apoyo al pueblo palestino en la plaza Zubimusu

J. Z.

beasain.

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Bajo un ambiente de respeto y compromiso, un numeroso grupo de manifestantes se concentraron ayer por la tarde en la plaza Zubimusu, con el objetivo de dar visibilidad a la situación que se vive en Palestina. Portaron pancartas y mensajes de apoyo, en una cita que busca mantener viva la denuncia pública ante lo que los convocantes describen como una situación' grave e insoportable'.

Según explicaron los organizadores, la iniciativa pretende ser «una respuesta activa y colectiva ante la tragedia humanitaria que vive Palestina». Los portavoces de 'Beasain Palestinarekin Herri Ekimena' subrayaron que la sociedad «no puede mirar hacia otro lado» y que es imprescindible articular «una respuesta colectiva y firme para frenar el genocidio». En ese sentido, anunciaron que las concentraciones se repetirán cada lunes en el mismo lugar y a la misma hora, a las 190, con el objetivo de mantener la solidaridad visible y constante.

Además, recuerdan que antes de cada concentración, se celebrará una reunión abierta a las 18.30 en el ayuntamiento, donde las personas interesadas podrán compartir reflexiones sobre la situación en Palestina y acordar nuevas iniciativas. Los organizadores invitaron a todos a los beasaindarras a acudir a la cita y participar en las protestas que se seguiran llevando a cabo.

