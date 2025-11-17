Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El goleador Bengoetxea y el capitán Pita celebran el tanto del empate del conjunto beasaindarra en Loinaz. PITA

Beasain

El Beasain suma un punto de peso ante el líder y enlaza dos empates valiosos

Los vagoneros frenan la buena racha del Sestao River y confirman que pueden competir frente a los dos equipos más fuertes del grupo II

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El Beasain K.E. firmó este fin de semana un empate que sabe a algo más que un punto. Los de Arruabarrena igualaron 1- ... 1 ante el Sestao River, líder en solitario y equipo que llegaba con cuatro victorias seguidas con portería a cero. El conjunto vagonero ya había puntuado en su visita al Utebo, segundo clasificado, y vuelve a demostrar que, pese a moverse en zona baja, está creciendo y sabe competir contra los mejores.

