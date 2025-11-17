El Beasain suma un punto de peso ante el líder y enlaza dos empates valiosos

El Beasain K.E. firmó este fin de semana un empate que sabe a algo más que un punto. Los de Arruabarrena igualaron 1- ... 1 ante el Sestao River, líder en solitario y equipo que llegaba con cuatro victorias seguidas con portería a cero. El conjunto vagonero ya había puntuado en su visita al Utebo, segundo clasificado, y vuelve a demostrar que, pese a moverse en zona baja, está creciendo y sabe competir contra los mejores.

El choque arrancó con ritmo alto. El River golpeó primero en su primer acercamiento, cuando Laka cabeceó un córner lanzado por Jorge García y puso el 0-1 en el minuto 7. La respuesta beasaindarra no tardó en llegar. Solo cuatro minutos después, Bengoetxea aprovechó una acción clara dentro del área y batió a Iru para romper los 410 minutos del líder sin recibir gol. El tanto encendió a Loinaz y dio confianza a los locales, que empezaron a mandar en el juego.

El River tuvo una llegada clara en un remate desviado de Jon Rojo, pero el mayor peligro hasta el descanso lo generó el Beasain. El guardameta visitante sostuvo a los vizcaínos con un par de intervenciones decisivas y evitó que los de casa se marcharan por delante al descanso.

Tras el intermedio, el partido se inclinó poco a poco hacia el lado local. El conjunto vagonero se mostró firme, ordenado y con personalidad. La más clara llegó en el minuto 55, cuando Beñat González soltó un disparo potente que se estrelló en el larguero. El segundo gol local estuvo muy cerca.

El Sestao respondió a falta de un cuarto de hora con otro tiro al travesaño de García, pero el Beasain se mantuvo sólido atrás y evitó que el líder encontrara espacios. Lejos de parecer un equipo en apuros clasificatorios, el Beasain aguantó, compitió y supo cerrar un empate trabajado ante un rival llamado a pelear el ascenso.

El punto no solo corta la dinámica del líder, sino que confirma las buenas sensaciones de los locales en los cruces ante los dos equipos que encabezan la tabla. Este fin de semana, los vagoneros viajarán a Gernika con el objetivo de mantener la racha. El choque se disputará este próximo domingo a las 17.00, en el estadio Urbieta.