Los interesados en el servicio de asesoría sexual podrán acudir a él a partir del lunes. UDALA

Beasain

Beasain reactiva el servicio de asesoría sexual a partir del 15 de septiembre

El Ayuntamiento ofrece a partir del lunes un recurso público y gratuito para vivir la sexualidad con libertad, respeto y buen trato

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

El Área de Igualdad del Ayuntamiento volverá a poner en marcha el servicio de asesoría e información sexual el próximo 15 de septiembre, servicio ... que tiene como finalidad principal proporcionar herramientas que ayuden a vivir la sexualidad, el deseo y las relaciones personales de una manera sana y respetuosa. Se trata de un espacio seguro en el que se podrán resolver dudas, compartir inquietudes o derribar tabúes en torno a cuestiones como la identidad de género, la orientación sexual, el placer, el consentimiento, las relaciones de poder entre sexos o la prevención de la violencia sexual. La atención será siempre confidencial, sin juicios de valor y bajo criterios de anonimato, con el objetivo de garantizar un entorno de confianza donde cada persona pueda expresarse con libertad.

