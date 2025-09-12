Beasain reactiva el servicio de asesoría sexual a partir del 15 de septiembre

El Área de Igualdad del Ayuntamiento volverá a poner en marcha el servicio de asesoría e información sexual el próximo 15 de septiembre, servicio ... que tiene como finalidad principal proporcionar herramientas que ayuden a vivir la sexualidad, el deseo y las relaciones personales de una manera sana y respetuosa. Se trata de un espacio seguro en el que se podrán resolver dudas, compartir inquietudes o derribar tabúes en torno a cuestiones como la identidad de género, la orientación sexual, el placer, el consentimiento, las relaciones de poder entre sexos o la prevención de la violencia sexual. La atención será siempre confidencial, sin juicios de valor y bajo criterios de anonimato, con el objetivo de garantizar un entorno de confianza donde cada persona pueda expresarse con libertad.

La asesoría funcionará de manera presencial en el propio Ayuntamiento. A partir del 15 de septiembre, próximo lunes, las personas interesadas podrán acudir los lunes en horario de 16.30 a 19.30 horas, en la sala de entrada del consistorio, siempre con cita previa. Paralelamente, se prevé que el servicio llegue también a los centros educativos del municipio, entre ellos Loinazpe, Txindoki, Andramendi Ikastola, La Salle, Alkartasuna Lizeoa y Murumendi. Las fechas concretas de estas sesiones escolares se darán a conocer próximamente, pero la intención es acercar la asesoría a los y las jóvenes, ofreciendo un recurso cercano que contribuya a reforzar la educación sexual desde la perspectiva de la igualdad y el respeto.

Atención digital disponible

Además de la atención presencial, la ciudadanía podrá hacer uso del servicio a través de medios digitales, ya sea por correo electrónico (sexuaholkularitza@beasain.eus) o mediante las redes sociales de la asociación Lahia 3.0 (@lahia3.0). De esta forma, se facilita el acceso a personas que prefieran resolver sus dudas de manera más discreta o sin necesidad de desplazarse, ampliando las posibilidades de contacto y asegurando que nadie se quede sin la oportunidad de recibir orientación.

La valoración que se hace de este servicio en ediciones anteriores es altamente positiva. Tanto desde el Ayuntamiento como desde Lahia 3.0 se destaca que la asesoría ha permitido a la ciudadanía de Beasain dar pasos importantes hacia una vivencia más abierta y libre de la sexualidad. Este recurso no solo ha ofrecido acompañamiento individual, sino que también ha contribuido a consolidar una cultura comunitaria basada en el buen trato y en relaciones saludables. La experiencia demuestra que hablar de sexualidad de forma natural, sin prejuicios y con información rigurosa, abre puertas a una convivencia más respetuosa y a una sociedad con menos violencias.

Con la reactivación del servicio, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por consolidar este recurso y mantenerlo en el tiempo. Desde la institución se subraya que la asesoría sexual es una herramienta esencial para reforzar el conocimiento y la prevención, al mismo tiempo que fomenta la libertad de cada persona.