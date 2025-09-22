Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El navarro Aitor Lorea, uno de los vagoneros más destacados en la visita beasaindarra a Amorebieta. PITA

Beasain

El Beasain reacciona en Amorebieta pero se queda sin premio final

Los vagoneros pagaron caro dos despistes iniciales y, pese al empuje tras el descanso, no lograron puntuar en el campo de Urritxe

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21

El Beasain K.E. se marchó de vacío en su visita a Urritxe. en Amorebieta, pero lo hizo dejando una sensación agridulce. El equipo ... goierritarra cayó por 2-1 ante el Amorebieta en un choque que pudo cambiar de signo en varias fases, especialmente tras una segunda mitad en la que los vagoneros llevaron la iniciativa y acariciaron el empate. Los pequeños errores defensivos en el arranque terminaron siendo decisivos en un duelo que enfrentaba a dos conjuntos necesitados, ambos en puestos de descenso y aún sin conocer la victoria.

