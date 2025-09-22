El Beasain reacciona en Amorebieta pero se queda sin premio final

El Beasain K.E. se marchó de vacío en su visita a Urritxe. en Amorebieta, pero lo hizo dejando una sensación agridulce. El equipo ... goierritarra cayó por 2-1 ante el Amorebieta en un choque que pudo cambiar de signo en varias fases, especialmente tras una segunda mitad en la que los vagoneros llevaron la iniciativa y acariciaron el empate. Los pequeños errores defensivos en el arranque terminaron siendo decisivos en un duelo que enfrentaba a dos conjuntos necesitados, ambos en puestos de descenso y aún sin conocer la victoria.

El encuentro comenzó con un Beasain falto de precisión e intensidad, superado por el empuje inicial del cuadro local. El Amorebieta aprovechó ese tramo para castigar sin piedad. En el minuto 27, un centro lateral mal despejado acabó en los pies de Zorrilla, que no perdonó y puso el 1-0. Apenas dos minutos después, en una rápida internada de Hodei Rodríguez, el colegiado señaló penalti. Castañeda transformó la pena máxima con seguridad y puso el 2-0 en el marcador antes de la media hora.

El mazazo fue duro, pero el Beasain no se descompuso. A partir de ahí, el equipo vagonero mostró otra cara: Eñaut probó fortuna desde lejos con un disparo raso que se marchó rozando el poste y Bengoetxea obligó a Altamira a emplearse para evitar el tanto. La gran oportunidad para engancharse al duelo llegó poco antes del descanso, cuando el árbitro señaló penalti sobre Bengoetxea. Sin embargo, Altamira adivinó la intención del delantero beasaindarra y detuvo el lanzamiento.

El paso por vestuarios trajo un Beasain renovado, mucho más metido en el choque. Y la recompensa llegó de inmediato: en el minuto 46, un balón en profundidad dejó solo a Aitor Lorea, que definió con una vaselina perfecta ante la salida de Altamira. El 2-1 devolvía la esperanza a los vagoneros y ponía nerviosos a los locales.

Durante varios minutos, el Beasain se hizo dueño del partido. Sansinenea rozó el empate, y el propio Lorea, muy activo en todo el segundo tiempo, volvió a tener otra ocasión que el portero del conjunto vizcaíno logró desbaratar.

Con el paso de los minutos, el Amorebieta logró enfriar el partido y ralentizar el ritmo. Aun así, el Beasain siguió buscando el empate hasta el final. Finalmente, el marcador no se movió y el Beasain encajó una derrota dolorosa, aunque con la sensación de que el equipo dio la cara tras un inicio complicado. El mal arranque fue decisivo, pero la reacción y el empuje en la segunda mitad muestran que los beasaindarras no bajan los brazos y tienen margen para crecer. Este próximo fin de semana, los beasaindarras se medirán en el Loinaz al Real Unión de Irun.