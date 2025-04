Beasain, modelo de compromiso global

Josu Zabala Barandiaran Beasain Jueves, 17 de abril 2025, 19:55 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Beasain vuelve a demostrar que la solidaridad no entiende de tamaños ni de fronteras. Según el informe sobre cooperación descentralizada publicado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, es el municipio del Estado que más dinero destina por habitante a la cooperación internacional. Este reconocimiento, que se hizo público el pasado 26 de marzo en Gasteiz, sitúa a Beasain en la primera posición entre las diez localidades con mayor contribución per capita del Estado. Un lugar destacado que, más allá del dato económico, habla de una apuesta sostenida por una política pública comprometida con la justicia global.

El informe abarca el periodo comprendido entre 2017 y 2022 y se ha convertido en una referencia estatal e internacional por ser el único que analiza en profundidad las aportaciones de gobiernos locales y regionales a la ayuda oficial al desarrollo. En este contexto, Beasain aparece como el municipio con mayor aportación por habitante del Estado: con 13.970 vecinos, su ratio es de 12,39 euros por persona. Esta cifra lo sitúa por delante de capitales como Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia, que ocupan la tercera, quinta y sexta posición, respectivamente. También aparecen otros municipios vascos como Zigoitia (8º), Eibar (9º) y Zarautz (10º), lo que evidencia el liderazgo de Euskadi en esta materia.

Este dato refleja una realidad notable: aunque otras ciudades puedan destinar más recursos en términos absolutos, Beasain destaca por su esfuerzo proporcional, destinando más dinero por habitante que ningún otro ayuntamiento del Estado.

Un compromiso 'con recorrido'

Lejos de ser una acción puntual, la apuesta de Beasain por la cooperación internacional es parte de una estrategia institucional sostenida en el tiempo. Desde hace años, el Ayuntamiento destina el 1% de sus ingresos corrientes a políticas de cooperación, una decisión que ha resistido el paso del tiempo y los cambios políticos. Esta constancia ha permitido que el municipio haya consolidado una política pública que, sin ser obligatoria, ha sido tratada con el mismo rigor y seriedad que otras áreas municipales.

En 2024, la cantidad asignada ha sido de 217.000 euros. De ese total, el Fondo Vasco de Cooperación ha recibido 98.000 euros, Garabide –asociación que trabaja con lenguas minorizadas en países del Sur– ha contado con 54.000, y diversas ONGD como UNRWA, Zaporeak, AMAP y la asociación local Beasaingo Herriak Elkarlanean han recibido 65.000 euros para el desarrollo de sus proyectos.

Para 2025, la previsión presupuestaria aumenta hasta los 232.800 euros, lo que supone un incremento del 7,2%. De esa partida, 104.800 euros irán destinados al Fondo Vasco, 58.200 a Garabide, y 69.800 a otros proyectos impulsados por asociaciones y colectivos que trabajan en cooperación.

Más allá de las cifras, el enfoque de la cooperación de Beasain tiene una dimensión profundamente humana y comunitaria. Desde el Ayuntamiento se ha buscado que la ciudadanía se sienta parte del proceso, apoyando iniciativas con raíces locales que permiten mantener vínculos con proyectos concretos en América Latina, África o Asia. Esa cercanía es uno de los factores que han reforzado la legitimidad de estas políticas ante los vecinos y vecinas, que reconocen el valor de extender la solidaridad más allá del entorno inmediato.

El respaldo a Garabide, por ejemplo, no es solo económico, sino también cultural: se trata de una forma de conectar el trabajo de recuperación del euskera con la revitalización de lenguas originarias en contextos lejanos, creando redes de cooperación entre pueblos que comparten desafíos similares.

Una herramienta 'única'

El informe presentado por la Agencia Vasca no solo recoge cifras, sino que también traza un mapa global de los municipios donantes, con estudios de caso en Bélgica, Francia, Suiza, el Estado español y, en particular, Euskadi. En ese contexto, Beasain no solo aparece como líder económico, sino como ejemplo de cómo una localidad de tamaño medio puede incidir en los grandes desafíos globales, como la pobreza, las desigualdades o la crisis climática.

Su contribución se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando que desde lo local también se construyen respuestas globales. La cooperación descentralizada —aquella que parte de los gobiernos subestatales— es, según recoge el informe, una herramienta eficaz para promover un desarrollo más justo y equilibrado en el planeta.

La posición de Beasain en este informe no es solo un motivo de orgullo institucional, sino también una llamada a seguir fortaleciendo una política pública que ha demostrado su impacto y su coherencia con los valores de una sociedad activa y comprometida. Es, también, una invitación a otros municipios a tomar el testigo y asumir su parte de responsabilidad en la construcción de un mundo más justo.

Beasain, desde su escala, ha sabido entender que la cooperación no es una cuestión de tamaño, sino de voluntad. Y esa voluntad sigue más viva que nunca.

