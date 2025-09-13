Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Zubillaga celebra el tanto beasaindarra en Tudela. PITA

Beasain

El Beasain se mide hoy al Ejea en su estreno en el Loinaz

J. Z.

BEASAIN.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34

El Beasain KE disputa hoy, a partir de las 11.30 horas, en el Estadio Municipal de Loinaz, la segunda jornada liguera de 2ª RFEF frente al Ejea, conjunto aragonés de Ejea de los Caballeros. Los beasaindarras afronta el encuentro con la ilusión de brindar a su afición la primera victoria del nuevo curso.

En la jornada inaugural, los guipuzcoanos cayeron en Tudela frente al Tudelano por 3-1, pese a adelantarse en el marcador en los primeros minutos. El Ejea, por su parte, arrancó el campeonato con un empate a dos tantos en casa ante el Mutilvera.

El choque se presenta como una buena oportunidad para que el Beasain estrene su casillero de victorias, arropado por la grada local, que volverá a teñir de ilusión el estadio en esta primera cita en casa de la temporada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 136 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 La Real salda una deuda con Toshack
  10. 10

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Beasain se mide hoy al Ejea en su estreno en el Loinaz

El Beasain se mide hoy al Ejea en su estreno en el Loinaz