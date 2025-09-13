El Beasain se mide hoy al Ejea en su estreno en el Loinaz

J. Z. BEASAIN. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34

El Beasain KE disputa hoy, a partir de las 11.30 horas, en el Estadio Municipal de Loinaz, la segunda jornada liguera de 2ª RFEF frente al Ejea, conjunto aragonés de Ejea de los Caballeros. Los beasaindarras afronta el encuentro con la ilusión de brindar a su afición la primera victoria del nuevo curso.

En la jornada inaugural, los guipuzcoanos cayeron en Tudela frente al Tudelano por 3-1, pese a adelantarse en el marcador en los primeros minutos. El Ejea, por su parte, arrancó el campeonato con un empate a dos tantos en casa ante el Mutilvera.

El choque se presenta como una buena oportunidad para que el Beasain estrene su casillero de victorias, arropado por la grada local, que volverá a teñir de ilusión el estadio en esta primera cita en casa de la temporada.