Beasain

'Beasain Marrazkitan' llenará mañana las calles de arte urbano

Dibujantes de todo Euskal Herria participarán mañana en un encuentro abierto para retratar las calles beasaindarras

J. Z.

BEASAIN.

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Las calles de la villa acogerán mañana una cita especial llena de arte y la creatividad. Los dibujantes urbanos de todo Euskal Herria se reunirán en la tercera jornada 'Beasain Marrazkitan', una actividad que forma parte del movimiento Urban Sketchers y que celebra el arte de capturar momentos y espacios cotidianos mediante el dibujo al natural.

El encuentro se desarrollará de 9.30 a 14.30 horas, con punto de partida en el palacio de Igartza. Este servirá como escenario inicial desde el que los participantes se dispersarán por el pueblo para retratar sus calles, arquitectura y paisajes.

Quienes deseen participar pueden hacerlo de manera gratuita, y para obtener más información o inscribirse basta con llamar o enviar un mensaje al 640 636 961.

