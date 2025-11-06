Beasain se llenará de sabor este sábado con su XL Concurso de Cata de Morcilla

Mañana, sábado, Beasain se vestirá de fiesta para rendir homenaje a uno de sus mayores tesoros gastronómicos: la morcilla. El XL Concurso de Cata ... de Morcilla de Beasain, organizado por la Cofradía de la Morcilla, promete una jornada repleta de buen ambiente, sabor y tradición. Cuatro décadas después de su primera edición, este evento se ha convertido en una cita imprescindible tanto para los vecinos como para los visitantes que cada año se acercan a disfrutar del espíritu local.

Un programa con mucho sabor

El día arrancará temprano, a las 9.00 horas, con el inicio del rally fotográfico organizado por Argizpi, que invitará a los participantes a captar los momentos más especiales de la jornada. A las 10.00 horas, el mercado de productos locales abrirá sus puertas con una variada oferta de productos locales.

A partir de las 11.00, el ambiente se animará aún más con la comparsa de gigantes y cabezudos Ekaitz, con la celebración de la IV edición de la reunión de Gigantes, en la que recorrerá las calles del centro al ritmo de la txaranga, despertando sonrisas y recuerdos entre los más pequeños, si el tiempo acompaña.

El momento más esperado llegará a las 11.30, cuando en el Paseo de Gernika dé comienzo el XL Concurso y cata de morcilla. Expertos chacineros competirán por el título a la mejor morcilla de Beasain, siguiendo la receta tradicional que ha pasado de generación en generación. Durante la degustación, el público podrá disfrutar de este emblemático embutido, elaborado con mimo y con ingredientes locales. El jurado estará formado por cuatro reconocidos profesionales del ámbito hostelero y gastronómico: Iker Zabaleta, del restaurante Aratz de Donostia; Arantxa Agirrezabala, del Kattalin de Beasain; Xabier Martínez, del Restaurante Martínez de Ordizia; y Lorena Arteaga, del Zirka de Larraul.

Tras la deliberación del jurado, a las 13.00 se realizará la entrega de premios, donde se reconocerá a los mejores elaboradores y se pondrá en valor la calidad de las morcillas beasaindarras, consideradas entre las más sabrosas de Euskadi.

Una jornada de fiesta total

La tarde mantendrá el tono festivo con la concentración de gigantes y cabezudos a las 17.00, seguida de una obra de teatro familiar a las 18.00, ideal para disfrutar en compañía de los más pequeños. La jornada se cerrará con la energía contagiosa de la electrotxaranga Zutika, que recorrerá las calles a partir de las 19.30, poniendo el broche final con música, baile y buen humor.

Más allá del concurso, esta celebración refleja la esencia de Beasain: una villa que cuida su identidad, sus tradiciones y su gastronomía. La morcilla de Beasain no es solo un producto, sino un símbolo de arraigo y convivencia. Su textura suave, su punto justo de especias y el sabor que la distingue son fruto de una herencia culinaria que la Cofradía de la Morcilla se ha encargado de mantener viva durante décadas. Con todo preparado, no queda más que disfrutar del gran día.