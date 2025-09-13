Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Día de los mayores se celebrará durante la jornada de este domingo en la plaza. ZABALA

Beasain

Beasain homenajea este domingo a sus mayores con una jornada festiva en la Plaza San Martín

La Plaza acoge una comida popular con 300 participantes y el reparto de premios de los juegos celebrados durante la semana

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:34

Los beasaindarras celebran este domingo, el Día de las Personas Mayores, una de las citas más entrañables del calendario local. El acto central tendrá lugar ... a las 13.30 horas en la Plaza San Martín, donde se servirá una comida popular que reunirá a 300 personas, el aforo máximo fijado por la organización. La convocatoria estaba dirigida a los mayores de 65 años residentes en Beasain, que pudieron apuntarse junto con sus cónyuges en Urbiberri Gizarte Zentroa entre el 2 y el 10 de septiembre, abonando una cantidad simbólica de seis euros. La buena respuesta demuestra el interés con el que los mayores esperan cada año esta jornada de convivencia.

