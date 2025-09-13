Beasain homenajea este domingo a sus mayores con una jornada festiva en la Plaza San Martín

Los beasaindarras celebran este domingo, el Día de las Personas Mayores, una de las citas más entrañables del calendario local. El acto central tendrá lugar ... a las 13.30 horas en la Plaza San Martín, donde se servirá una comida popular que reunirá a 300 personas, el aforo máximo fijado por la organización. La convocatoria estaba dirigida a los mayores de 65 años residentes en Beasain, que pudieron apuntarse junto con sus cónyuges en Urbiberri Gizarte Zentroa entre el 2 y el 10 de septiembre, abonando una cantidad simbólica de seis euros. La buena respuesta demuestra el interés con el que los mayores esperan cada año esta jornada de convivencia.

Una jornada completa

La cita de este domingo pone el broche a varios días de actividades lúdicas que han precedido a la comida. Durante la semana, los y las participantes han disfrutado de campeonatos de cartas y juegos tradicionales que han servido para calentar el ambiente y fomentar el encuentro entre generaciones. El martes se celebraron partidas de mus, seises y brisca, mientras que el miércoles la atención se centró en el tute, la escoba y el ajedrez. El jueves por la mañana la actividad se trasladó al aire libre con los juegos de toka, rana y bote, que reunieron a cuadrillas en un ambiente distendido y festivo.

Las personas inscritas podían participar en hasta dos modalidades, aunque únicamente optar a un premio. La entrega de galardones está prevista para esta misma tarde, después de la comida, en la Plaza San Martín, en un acto que servirá para reconocer la destreza y el entusiasmo de quienes han tomado parte en los campeonatos.

Más allá de la competición y la celebración puntual, el Día de las Personas Mayores pretende ser un homenaje a toda una generación que ha contribuido con su esfuerzo y dedicación al desarrollo del municipio. El Ayuntamiento y las asociaciones locales remarcan que esta jornada es, sobre todo, una oportunidad para agradecer, compartir y fortalecer los lazos comunitarios. La cita se convierte así en un espacio donde las personas mayores pueden reencontrarse con amistades, recordar viejos tiempos y sentirse parte activa de la vida social del pueblo.