Beasain renueva su compromiso con la memoria y la convivencia en el homenaje a las víctimas del terrorismo

Beasain volvió a recordar ayer por la tarde a todas las víctimas del terrorismo en un acto sencillo pero cargado de significado, celebrado con motivo ... del Día de la Memoria, una fecha institucionalizada en 2010 por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos con el fin de mantener vivo el recuerdo de todas las víctimas sin exclusiones.

Cada año, el 10 de noviembre, el municipio celebra este encuentro en el parque Joxe Miguel Barandiaran, un espacio simbólico donde antaño se encontraba el antiguo cementerio y donde, hace quince años, se colocó una placa conmemorativa y se plantó un retoño del Árbol de Gernika. Este gesto, promovido por acuerdo municipal y formalizado en 2015 tras una solicitud a las Juntas Generales de Bizkaia, pretendía convertir el lugar en un punto de referencia para la memoria, la paz y la convivencia.

La cita de ayer, que dio comienzo a las 19.00 horas, reunió a representantes de la Corporación municipal, vecinos y vecinas, así como a familiares de víctimas del terrorismo. En un ambiente de respeto y recogimiento, los asistentes participaron en una concentración silenciosa y una ofrenda floral, en homenaje a todas las personas que sufrieron la violencia y a quienes aún hoy viven con sus consecuencias.

Ampliar

Durante el acto se recordó la importancia de seguir construyendo una sociedad basada en la memoria, la justicia y la empatía, y se insistió en que el reconocimiento a las víctimas constituye un pilar esencial para avanzar en la convivencia. Se subrayó asimismo que la recuperación de la memoria histórica sigue siendo una tarea pendiente que requiere la implicación de toda la ciudadanía, más allá de las instituciones.

«El recuerdo es un ejercicio de responsabilidad colectiva —se destacó—, una forma de reafirmar que ninguna causa justifica la violencia y que el compromiso con la verdad y la dignidad de las víctimas debe seguir guiando nuestro presente y nuestro futuro».

Así, Beasain volvió a cumplir un año más con su compromiso con la memoria, ofreciendo un espacio para el reconocimiento, el respeto y la reflexión compartida, en el que la comunidad reafirmó su deseo de seguir construyendo una sociedad en paz y libre de cualquier forma de violencia.