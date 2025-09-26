Beasain K.E. eta Real Unión aurrez aurre, Gipuzkoako derbian

BeasainBeasain K.E. eta Real Unión aurrez aurre, Gipuzkoako derbian
Klubaren egun erdia izango da larunbat honetan, Beasain K.E. eta Real Uniónen arteko partidan
Beasain
Ostirala, 26 iraila 2025, 21:13
Loinaz zelaian futbolak hitzordu nagusia izango du gaur arratsaldean. Beasain KEk Irungo Real Unión hartuko du etxean, 2. RFEF mailako bosgarren ardunaldiko neurketan, arratsaldeko 16: ... 30ean hasita.
Talde beasaindarrak martxa hartzen hasi nahi du ligan, zaleen aurrean, eta horretarako puntuak ezinbestekoak izango dira. Azken jardunaldietan erakutsitako lanari jarraipena eman nahi diote jokalariek, etxean giro ona baliatuta sailkapenean gora egiten hasteko.
Partidak, gainera, giro berezia izango du: klubak iragarri du gaurkoa izango dela 'klubaren erdi eguna'. Hori dela eta, bazkide guztiek 5 euro ordaindu beharko dituzte partidua ikusteko. Bazkide ez direnek ere arratsaldeko 15:30ean irekiko den takilan eskuratu ahal izango dituzte sarrerak.
Real Unión aurkari gogorra izango da, esperientzia eta kalitate handiko taldea baita, baina Beasainen ilusioa eta zaleen babesa izango dira gakoak. Loinaz futbol zelaian festa giroa espero da, eta bertan Beasainek puntu baliotsuak gehitu nahi ditu denboraldiko bideari bestelako indarra emateko.
Talde irundarra, beasaindarren egoera guztiz ezberdinean iritsiko da gaurkoan beasaindarren etxera. Lehen hiru jardunaldietan, bi garaipen eta berdinketa bat lortu ditu. Etxeko taldeak berriz, ez du punturik lortu momentura arte, baina hiru jardunaldietan, kalitate eta lan zantzuak erakutsi ditu, eta argi dute etxean puntuak biltzen hasi nahi dutela.
