Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Responsables del proyecto posan junto a los tubos del sistema de District Heating instalados en Estanda. Zabala

Beasain

Beasain estrena la primera red de calefacción sostenible de Gipuzkoa

El sistema aprovecha el calor industrial para climatizar el polideportivo Antzizar, ahorrando energía y reduciendo emisiones

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22

Comenta

Beasain ha marcado un antes y un después en la gestión sostenible de la energía en Gipuzkoa. El departamento de Sostenibilidad de la Diputación ... Foral y el Ayuntamiento de Beasain han inaugurado la primera red público-privada de District Heating del territorio, un proyecto pionero que transforma el calor residual de la industria local en energía útil para las instalaciones municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Beasain estrena la primera red de calefacción sostenible de Gipuzkoa

Beasain estrena la primera red de calefacción sostenible de Gipuzkoa