Beasain estrena la primera red de calefacción sostenible de Gipuzkoa

Beasain ha marcado un antes y un después en la gestión sostenible de la energía en Gipuzkoa. El departamento de Sostenibilidad de la Diputación ... Foral y el Ayuntamiento de Beasain han inaugurado la primera red público-privada de District Heating del territorio, un proyecto pionero que transforma el calor residual de la industria local en energía útil para las instalaciones municipales.

La iniciativa consiste en aprovechar el calor sobrante generado por los hornos de Fundiciones del Estanda, situados a escasos 200 metros del polideportivo Antzizar, para climatizar tanto sus piscinas como los espacios interiores del complejo. De esta forma, se reduce significativamente el consumo energético y se aprovecha una fuente que antes se desaprovechaba, demostrando que la economía circular también tiene cabida en la gestión pública.

Con una inversión total de 958.811 euros, el proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones e industria. De esa cifra, 573.311 euros proceden del departamento de Sostenibilidad y 385.500 euros del Ayuntamiento de Beasain. Además, cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa del País Vasco 2021-2027, reforzando así el compromiso europeo con la transición energética.

El nuevo sistema permite recuperar 348 MWh anuales, logrando un ahorro energético del 60 % y evitando la emisión de 43 toneladas de dióxido de carbono cada año. En su construcción se han instalado 504 metros de tuberías de acero preaislado, que transportan el calor residual durante unas 5.290 horas al año. El calor captado se utiliza tanto para climatizar el aire y el agua de las piscinas como para cubrir parte del consumo de agua caliente sanitaria del polideportivo, beneficiando directamente a los usuarios y al conjunto de la ciudadanía.

Un proceso complejo

El desarrollo del proyecto se ha dividido en tres fases: la instalación de la red de distribución de calor, la adecuación de la sala de máquinas del polideportivo y la creación de una nueva rotonda que, además de integrar la infraestructura en el entorno urbano, ha mejorado la seguridad vial de la zona.

Durante la inauguración, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, subrayó que esta iniciativa es un paso decisivo hacia un modelo energético verde y descarbonizado. «Optimizar los recursos, reducir emisiones y mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas demuestra que Gipuzkoa se mantiene a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático», afirmó.

Por su parte, Adur Ugartemendia, teniente de alcalde y responsable del área de Territorio, destacó que la apuesta por la energía sostenible es una prioridad para el Ayuntamiento. «Este proyecto no solo reduce costes y emisiones, sino que también mejora la seguridad vial y avanza hacia el autoconsumo energético de los edificios municipales. Es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada puede generar beneficios ambientales, económicos y sociales», señaló.

El director general de Fundiciones del Estanda, Iñigo Zarauz, remarcó que la participación de la empresa es una muestra de compromiso con el entorno. «Contribuir a un proyecto que aprovecha un recurso que antes se desperdiciaba nos permite devolver a la comunidad parte del valor que generamos y reforzar nuestra responsabilidad social», explicó.

Esta actuación se integra dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa, Gipuzkoa Energía 2050, y de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático, Gipuzkoa Klima 2050, ambas orientadas a consolidar un modelo energético más limpio, eficiente y bajo en carbono.