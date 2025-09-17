Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los bajos de la plaza del Ayuntamiento se preparan para la celebración del la tradicional feria. ZABALA

Beasain

Beasain se convertirá en una cervecería internacional este fin de semana

La feria reunirá 37 variedades de cerveza, gastronomía típica y un sorteo solidario que se celebrará el sábado

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56

La cerveza volverá a este fin de semana a Beasain con una de sus citas más singulares y esperadas. Desde hoy hasta el sábado, ... los bajos de la plaza San Martín de Loinaz se transformarán en una gran cervecería donde se podrán degustar decenas de variedades llegadas de Euskal Herria y de diferentes rincones del mundo. La iniciativa, impulsada por la asociación Etxerat, abrirá su barra todos los días a partir de las 1800 horas.

