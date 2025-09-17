Beasain se convertirá en una cervecería internacional este fin de semana

La cerveza volverá a este fin de semana a Beasain con una de sus citas más singulares y esperadas. Desde hoy hasta el sábado, ... los bajos de la plaza San Martín de Loinaz se transformarán en una gran cervecería donde se podrán degustar decenas de variedades llegadas de Euskal Herria y de diferentes rincones del mundo. La iniciativa, impulsada por la asociación Etxerat, abrirá su barra todos los días a partir de las 1800 horas.

La organización ha hecho una apuesta fuerte para esta décima edición, ampliando la oferta con 37 tipos de cerveza: 27 de barril y 10 en botella. La selección permitirá viajar por distintos países y estilos: desde las clásicas Pilsner de la República Checa y Alemania, hasta especialidades bávaras como Helles, Weissbier, Dunkelweizen, OktoberFestbier, Bockbier o Doppelbock, pasando por cervezas irlandesas (Irish Ale, Irish Red e Irish Stout) y belgas (Dubble, Tripel, Belgian Strong Blond, Pale Ale roja de Amberes o Witbier). No faltarán referencias de Flandes, Valonia e incluso una rareza llegada desde Japón.

En lo que respecta a Euskal Herria, se ofrecerán varias propuestas locales, con tres cervezas creadas expresamente para esta edición de la feria. Entre ellas sobresale la única IPA que habrá disponible, además de un Sterke Bier y una Pilsner rubia especialmente elaborada. Como novedades, destacan la Doppelbock oscura, la Irish Ale y la Pale Ale roja, sin olvidar la amplia gama de cervezas de temporada de tipo 'garizti': seis de graduación media y tres de graduación alta.

Gastronomía cuidada

La feria no será únicamente un espacio para beber, sino también para comer bien. Durante los tres días, hasta la madrugada del domingo, funcionará una cocina que ofrecerá codillos de cerdo, salchichas 'Bratwurst' y 'Frankfurt', hamburguesas y bocadillos de solomillo. Las previsiones hablan de más de 2.700 litros de cerveza servidos, acompañados de 500 codillos, varios centenares de salchichas y hamburguesas, así como unas 400 unidades de bocadillos de solomillo.

El ambiente festivo se completará con un sorteo (los boletos tendrán un precio de 2 euros) el sábado a medianoche, y la persona afortunada recibirá un premio simbólico: un lote formado por 111 cervezas para su disfrute.

De este modo, los bajos de la plaza San Martín volverán a convertirse durante tres días en un punto de encuentro para quienes disfrutan de la cultura cervecera. Una cita que año tras año gana fuerza en la agenda festiva goierritarra y sigue atrayendo a visitantes a la villa.