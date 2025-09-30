Beasain contará con psicólogos en su centro de salud

J. Z. beasain. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Osakidetza pondrá en marcha un servicio de psicología en la Atención Primaria a través de un proyecto piloto que se iniciará en 13 centros de salud, entre ellos el de Beasain. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía una atención más rápida y cercana, directamente en su centro de referencia.

Los psicólogos trabajarán en coordinación con médicos de familia y especialistas en salud mental, centrándose en trastornos leves o problemas emocionales.