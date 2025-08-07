Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Beasain iniciará la pretemporada contra el Real Sociedad C mañana en Zubieta. BEASAIN K. E.

Beasain

El Beasain comenzará la pretemporada este sábado contra la Real Sociedad C

En las próximas semanas disputarán cinco encuentros con el objetivo de llegar al comienzo de temporada en la mejor forma posible

Amaia Núñez

beasain.

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:27

El primer equipo del Beasain ya está en marcha para la nueva temporada que se les presenta llena de retos. Estrenan categoría en Segunda RFEF y el primer día de agosto retomaron la preparación de la competición.

El equipo ha comenzado con un poco de retraso respecto a otros de la misma categoría, teniendo en cuenta que finalizó la competición seis semanas más tarde, al igual que los que jugaron la fase de ascenso, ya que tuvieron que superar tres eliminatorias para llegar subir de categoría. Aun así, el equipo de Mikel Arruabarrena se presentó en Loinaz el viernes pasado ante la afición, donde también realizó la primera sesión de entrenamiento para esta temporada 2025-26.

El equipo técnico liderado por Arruabarrena tiene aún la plantilla abierta. Por ahora, tiene las bajas de Unai Bea, Unai Agirre, Aitor Morcillo, Julen Olasagasti, Iker Salamanca, Alex Iriondo, Koldo Ferrer, Iñigo Ibargoien y Borja Lopez de Aguileta. Para suplirlos, han llegado al equipo Aritz Huete, Beñat Almandoz, Cristian Sanz, Aitor Lorea, Aritz Urteaga e Ibai Agirre. Todavía puede que haya alguna incorporación más.

El primer partido de la temporada será contra el Tudelano el primer fin de semana de septiembre, en Tudela

Para llegar a la primera jornada liguera en la mejor de las formas posibles, disputarán cinco partidos amistosos. El primero será este mismo sábado, 9 de agosto, contra la Real Sociedad C. El partido se jugará a las 10.30 en Zubieta.

El resto de los partidos serán en las próximas dos semanas. Los siguientes dos serán en casa: el miércoles 12 de agosto, se enfrentarán al Eguesibar en Loinaz a las 19.30, y el sábado 16 al Deustu a las 10.30. Además, el miércoles 20, jugarán contra el San Juan en Pamplona, a las 20.15, y, el sábado 30, contra el Eibar C en Areitio a las 10.30.

La competición oficial comenzará el primer fin de semana de septiembre. Iniciarán la nueva etapa en Segunda RFEF en Tudela, contra el Tudelano. Para verles en casa habrá que esperar a la segunda jornada, cuando recibirá al Egea en Loinaz.

Dentro de la novedad de la nueva categoría, el Beasain jugará, al igual que las últimas temporadas, en un grupo de 18 equipos. Cinco descenderán y el decimotercer clasificado jugará la promoción.

