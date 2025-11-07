Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pintxos de morcilla volverán a ser protagonistas este sábado. Zabala

Beasain

Beasain celebrará este sábado el XL Concurso de Cata de Morcilla

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

Los beasaindarras y visitantes vivirán este sábado una jornada muy especial con la celebración del Odolki Eguna, el XL Concurso de Cata de Morcilla, organizado ... por la Cofradía de la Morcilla de Beasain. Desde primera hora, el paseo de Gernika se ha llenado de actividad con el rally fotográfico de Argizpi y el mercado de productos locales, donde se ofrecen elaboraciones de la comarca.

