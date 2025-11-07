Beasain celebrará este sábado el XL Concurso de Cata de Morcilla

BeasainBeasain celebrará este sábado el XL Concurso de Cata de Morcilla
Beasain
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11
Los beasaindarras y visitantes vivirán este sábado una jornada muy especial con la celebración del Odolki Eguna, el XL Concurso de Cata de Morcilla, organizado ... por la Cofradía de la Morcilla de Beasain. Desde primera hora, el paseo de Gernika se ha llenado de actividad con el rally fotográfico de Argizpi y el mercado de productos locales, donde se ofrecen elaboraciones de la comarca.
El momento central llega a las 11.30, con la cata y concurso de morcilla, en el que varios productores locales compiten por el premio a la mejor morcilla. La mañana se anima también con la comparsa de gigantes y cabezudos Ekaitz, que recorre las calles acompañada de música y ambiente festivo.
A las 13.00 se entregarán los premios del concurso, y la tarde continuará con actividades para todos los públicos: teatro familiar a las 18.00 y la electroxaranga Zutix a las 19.30, que pondrá el broche final a la jornada. Los organizadores invitan a todos los interesados a asistir y disfrutar de una jornada de tradición y gastronomía por todo lo alto.
