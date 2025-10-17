El Beasain K.E. buscará la primera victoria de la temporada en casa

J. Z. BEASAIN. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

La SD Beasain afronta esta tarde un nuevo reto en la Segunda Federación, donde tratará de buscar la victoria tras la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el Logroñés (2-1). Aquel encuentro dejó sabor amargo para los vagoneros, que comenzaron ganando pero vieron cómo el rival remontaba en la segunda mitad.

El partido de hoy, correspondiente a la séptima jornada de la temporada, se disputará a partir de las 16.30 horas en el Campo de Fútbol de Loinatz, ante el Eibar B. El conjunto dirigido por Arruabarrena confía en aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos importantes y recuperar sensaciones en la clasificación.