Los beasaindarras visitarán mañana Logroño, con el objetivo de sumar tres puntos. PITA

Beasain

El Beasain busca mañana su primer triunfo en Las Gaunas ante un Logroñés lanzado

El conjunto vagonero, colista pero a solo tres puntos de la salvación, afronta el duelo con la ilusión de romper su mala racha en el inicio liguero

JOSU ZABALA

BEASAIN.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12

Comenta

El Beasain K. E. afronta mañana, domingo, un nuevo reto en su estreno en la Segunda Federación. Los hombres dirigidos por Arruabarrena visitarán a las 18.00 de la tarde el Estadio de Las Gaunas, donde se medirán a la UD Logroñés, uno de los conjuntos más fuertes del Grupo 2.

El arranque de temporada está siendo complicado para el conjunto vagonero, que solo ha sumado dos puntos en cinco jornadas, tras dos empates y tres derrotas. Los resultados no reflejan del todo lo visto sobre el campo: el equipo ha competido con intensidad y ha estado cerca de puntuar en varios encuentros, pero pequeños errores y jugadas desafortunadas han acabado penalizando duramente a los guipuzcoanos.

A pesar de ello, el vestuario mantiene la calma. «Sabemos que el trabajo está ahí y que los resultados llegarán», ha asegurado Arruabarrena en la previa del partido. Los jugadores comparten esa confianza y se marcan como meta empezar a sumar de tres en tres para abandonar cuanto antes la zona baja.

El Beasain es actualmente colista, pero tiene la permanencia a solo tres puntos, una distancia perfectamente remontable a estas alturas. Para lograrlo, deberán superar a un rival de peso: la UD Logroñés, que llega al encuentro segunda en la tabla, con tres victorias, un empate y una sola derrota, igualada a puntos con el líder, el Utebo.

El choque de mañana se presenta exigente, pero también como una gran oportunidad para los beasaindarras. Una victoria en Las Gaunas sería mucho más que tres puntos: sería un golpe de confianza y el impulso necesario para despegar en su andadura por la Segunda Federación.

Te puede interesar

