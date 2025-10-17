Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un participante del concurso celebrado el pasado año, retratando el conjunto monumental de Igartza. ZABALA

Beasain

Beasain y sus barrios, protagonistas del concurso de pintura al aire libre

El certamen tendrá lugar mañana con la entrega de premios por la tarde en el Usurbe; podrán participar artistas de todas las edades

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Todo está preparado para acoger mañana una nueva edición del Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita ya clásica en el calendario cultural del ... municipio. Organizado por Arrano Kultur Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento, el certamen alcanza este año su 34.ª edición, consolidándose como uno de los eventos artísticos más esperados tanto por los vecinos como por los amantes de la pintura de la comarca. La participación estará abierta a todas las personas que lo deseen, sin límite de edad, y el tema elegido para esta edición será Beasain y sus barrios, una invitación a reflejar la esencia, los paisajes y la vida cotidiana del municipio a través del arte.

