Beasain y sus barrios, protagonistas del concurso de pintura al aire libre

Todo está preparado para acoger mañana una nueva edición del Concurso de Pintura al Aire Libre, una cita ya clásica en el calendario cultural del ... municipio. Organizado por Arrano Kultur Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento, el certamen alcanza este año su 34.ª edición, consolidándose como uno de los eventos artísticos más esperados tanto por los vecinos como por los amantes de la pintura de la comarca. La participación estará abierta a todas las personas que lo deseen, sin límite de edad, y el tema elegido para esta edición será Beasain y sus barrios, una invitación a reflejar la esencia, los paisajes y la vida cotidiana del municipio a través del arte.

Los participantes deberán presentarse entre las 09.00 y las 10.30 horas de la mañana en la sala de exposiciones del teatro Usurbe, donde se sellarán los soportes sobre los que realizarán sus obras. Las pinturas terminadas deberán entregarse en el mismo lugar entre las 13.30 y las 14.30 horas. Posteriormente, un jurado especializado valorará las obras y decidirá los ganadores atendiendo a criterios de calidad artística y originalidad.

La entrega de premios está prevista para las 18.30 horas, también en el teatro Usurbe. En esta edición, el primer premio para la categoría de adultos estará dotado con 1.000 euros, y se otorgarán además premios especiales dirigidos a artistas locales.

El concurso contará igualmente con categorías infantiles y juveniles, con sus respectivos reconocimientos, fomentando así la participación de los más jóvenes y su vínculo con la creación artística.

Las obras presentadas podrán visitarse en una exposición abierta al público desde mañana hasta el 2 de noviembre en la sala de exposiciones del teatro Usurbe, donde los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de la muestra del talento local.