El Beasain, con todo ante el Amorebieta

El Beasain ha vuelto a la Segunda RFEF y, aunque los resultados de las dos primeras jornadas no han acompañado, el equipo ha dejado señales ... de lucha y carácter que invitan al optimismo. Los hombres de Arruabarrena acumulan dos derrotas en su casillero, la primera a domicilio en el estreno liguero y la segunda este pasado fin de semana en Loinaz, pero la imagen mostrada ante su afición confirma que los goierritarras no bajan los brazos.

En su debut en casa, el Beasain se vio sorprendido por el Ejea con dos goles en la primera mitad. Lejos de venirse abajo, el conjunto local reaccionó, y en apenas seis minutos consiguió igualar el marcador y devolver la esperanza a la grada. Fue entonces cuando un golazo visitante, en el minuto 62, decidió el choque y frustró el sueño de sumar los primeros puntos de la temporada.

El resultado final (2-3) dejó un sabor amargo, pero también la certeza de que este Beasain tiene argumentos para competir y crecer. Con esa mentalidad viajara este domingo el equipo a Amorebieta (12.00 horas), donde buscará estrenar su casillero de puntos. El rival tampoco ha tenido un inicio sencillo: en sus dos primeros encuentros solo ha sumado un empate, por lo que la cita se presenta como una buena oportunidad para que los goierritarras empiecen a sumar.