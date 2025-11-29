Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Beasain activará importantes cambios de tráfico a partir del martes

Modificaciones de sentido y restricciones en calles como Erauskin, Andre Mari y Mendeurren, y reubicación de la parada de Joan Iturralde

J. ZABALA

beasain.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Beasain introducirá el martes por la tarde importantes modificaciones en el sentido de circulación del centro urbano. El Ayuntamiento busca agilizar el tráfico, facilitar la salida hacia la N-1 desde San Inazio y Esteban Lasa, y mejorar la seguridad vial en puntos conflictivos. La puesta en marcha dependerá de la meteorología.

Erauskin kalea invertirá su sentido y pasará a ser ascendente hasta el número 4. Desde ahí, los vehículos podrán dirigirse hacia la iglesia y descender por Martina Maiz. También se habilitará este punto como acceso a Beasainmendi. Asimismo, quienes suban por Andre Mari kalea deberán girar obligatoriamente hacia Martina Maiz, e Igartetxe kalea pasará a ser de sentido ascendente.

Mendeurren etorbidea también tendrá novedades. Debido al cruce peligroso con el carril bici, el tráfico procedente de Oriamendi no podrá acceder directamente a Trenbide kalea y deberá desviarse hacia la rotonda de Irizar. El acceso a los garajes del portal 2A, no obstante, seguirá permitido desde Trenbide.

Durante los primeros días la policía municipal apoyará la adaptación a los nuevos recorridos.

Zona 'Kaixo eta agur'

