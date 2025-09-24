Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

Beasain acogerá el encuentro Baso (P)lana este sábado por la mañana

J. Z.

beasain.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48

Este sábado se celebrará en Beasain el encuentro Baso (P)lana, organizado por Goiherriko Basoak, con el objetivo de poner fin al verano trabajando en la creación y desarrollo de bosques sostenibles. La jornada combinará la práctica directa con espacios de intercambio de conocimientos e inspiración.

El programa incluirá talleres de trabajo con la tierra, propuestas de aprendizaje colectivo, momentos para compartir experiencias y conectar con la comunidad. Además, se ofrecerán frutas y comida vegetariana para los asistentes.

La cita dará comienzo a las 10.30 de la mañana y concluirá con una celebración final para despedir la cita.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse llamando al 631 165 842.

