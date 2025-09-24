Beasain acogerá el encuentro Baso (P)lana este sábado por la mañana

Este sábado se celebrará en Beasain el encuentro Baso (P)lana, organizado por Goiherriko Basoak, con el objetivo de poner fin al verano trabajando en la creación y desarrollo de bosques sostenibles. La jornada combinará la práctica directa con espacios de intercambio de conocimientos e inspiración.

El programa incluirá talleres de trabajo con la tierra, propuestas de aprendizaje colectivo, momentos para compartir experiencias y conectar con la comunidad. Además, se ofrecerán frutas y comida vegetariana para los asistentes.

La cita dará comienzo a las 10.30 de la mañana y concluirá con una celebración final para despedir la cita.

Las personas interesadas en participar pueden obtener más información e inscribirse llamando al 631 165 842.