Bealak-ek autobusa antolatu du Behobia-Donostiarako

BeasainBealak-ek autobusa antolatu du Behobia-Donostiarako
Beasain
Ostirala, 17 urria 2025, 20:48
Urtero bezala, Bealak atletismo taldeak autobusa antolatuko du aurten ere Behobia-Donostia lasterketara joateko. Herriko korrikalari zein zale askok urtero parte hartzen dute hitzordu ezagunean, eta Bealak-ek berriz ere garraioa erraztu nahi die guztiei, lasterketaz eta egunaz gehiago gozatzeko aukera emanez. Behobia-Donostia proba datorren azaroaren 9an ospatuko da.
Izena emateko epea zabalik dago dagoeneko, eta interesa duen orok Agirre Kirolak dendara joan beharko du. Bertan, 9 euroko ordainketarekin izena emateko aukera izango da. Plaza kopurua mugatua izan daitekeenez, antolakuntzak gomendatzen du ahalik eta azkarren izena ematea.
Behin-behineko ordutegia ere zehaztu dute: autobusa goizeko 08:00etan irtengo da tren geltokiko biribilgunetik. Itzulerarako, bi aukera izango dira: lehen autobusa 12:45etan abiatuko da, eta bigarrena azken korrikalaria helmugara iritsi ondoren.
Hala ere, ordutegi hau orientagarria da, eta lasterketa eguna hurbildu ahala behin betiko datak eta orduak jakinaraziko dizkiete autobusean joateko izena eman duten korrikalariei.