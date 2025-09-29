Barrendain plaza, el primer espacio urbano de Gipuzkoa contra la soledad no deseada

La plaza Barrendain se transformará a partir de enero, de la mano de un proyecto integral.

JOSU ZABALA beasain. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Llega un paso inédito en la transformación en el espacio público de Beasain. A partir de enero de 2026, la plaza Barrendain —conocida popularmente como plaza de la estación— será objeto de una profunda reurbanización. Pero no se trata de una reforma cualquiera: será la primera plaza en Gipuzkoa diseñada expresamente para combatir la soledad no deseada y reforzar los vínculos entre generaciones.

La Junta de Gobierno municipal aprobó la pasada semana los pliegos de condiciones técnicas y administrativas para licitar las obras. Con ello se pone en marcha un proceso que culminará en un espacio pionero, tanto en su planteamiento como en su ejecución, al incorporar criterios de accesibilidad, salud y convivencia que van más allá del urbanismo convencional.

El proyecto parte de una premisa sencilla, pero de gran alcance: el espacio urbano influye en la calidad de vida de quienes lo habitan. En este caso, Barrendain se transformará en un lugar que invite a permanecer, conversar, moverse y relacionarse. Habrá bancos diseñados para facilitar el diálogo, zonas para la actividad física y rincones que fomenten encuentros espontáneos entre generaciones.

No se trata solo de estética ni de mobiliario urbano, sino de generar dinámicas comunitarias. Como remarcan desde el área de Territorio del Ayuntamiento, «el objetivo es que la plaza actúe como un auténtico punto de encuentro, un espacio donde las personas puedan sentirse acompañadas y parte de la vida social del municipio».

El proyecto se enmarca en la estrategia Hariak de la Diputación Foral de Gipuzkoa y constituye la primera aplicación práctica de la guía de diseño Kalelagun, que aporta criterios específicos para adecuar los espacios públicos a un envejecimiento activo, saludable y conectado socialmente.

Proceso participativo

Uno de los aspectos más innovadores de esta reurbanización ha sido el método de trabajo. El diseño de la plaza no se ha decidido en despachos municipales, sino en un proceso participativo que ha involucrado a múltiples agentes: comerciantes del entorno, vecinos y vecinas, investigadores de la UPV/EHU (con la participación del equipo 'CAVIAR' de la Escuela de Arquitectura, así como grupos de Psicología e Informática), empresas del sector de los cuidados y técnicos municipales.

El resultado es un proyecto colectivo, donde las aportaciones de distintos ámbitos han dado forma a un espacio a medida de la comunidad. Además, antes del inicio de las obras, se ha instalado una estación meteorológica en la plaza para recoger datos ambientales y evaluar cómo la transformación influirá en el bienestar de sus usuarios. Esto permitirá convertir la experiencia de Barrendain en un laboratorio urbano, cuyos aprendizajes podrán replicarse en otros municipios.

Referencia para Gipuzkoa

La transformación de Barrendain plaza no es solo una obra de urbanismo: es una apuesta social. Con ella, la villa se convierte en referente en Gipuzkoa en el diseño de espacios que buscan paliar la soledad, fomentar la convivencia y favorecer la salud comunitaria, colocándose a la cabeza en la creación de espacios con este fin.

El Ayuntamiento subraya que la soledad no deseada es un problema cada vez más visible, especialmente entre las personas mayores, pero que afecta también a otros colectivos. Afrontarlo desde el urbanismo supone abrir un camino innovador que combina arquitectura, psicología, tecnología y participación ciudadana.

Si la experiencia resulta positiva, Barrendain podría convertirse en modelo para otros municipios que buscan responder a los desafíos de una sociedad que envejece, pero que aspira a seguir tejiendo comunidad en el espacio público.

La apuesta por la innovación no se limita a Barrendain plaza. El pleno de septiembre aprobó por unanimidad la incorporación del Ayuntamiento de Beasain al Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi.

Este paso permitirá al municipio acceder a proyectos de modernización tecnológica de las infraestructuras urbanas, así como a nuevas soluciones para optimizar el transporte y reducir la huella de carbono. La pertenencia al clúster abre además la posibilidad de obtener financiación y compartir experiencias con otros socios estratégicos.

«Formar parte del clúster significa situarnos en una red de innovación y cooperación que nos ayudará a avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, sostenible y conectado con las necesidades reales de la ciudadanía», destacaron responsables municipales.

Debate político en el Pleno

Junto a estos acuerdos de calado, el Pleno municipal de septiembre estuvo marcado por dos mociones presentadas por Elkarrekin Podemos. La primera hacía referencia a la renuncia de la escritora Saioa Alkaiza a la beca de Creación Literaria Igartza, mientras que la segunda denunciaba las deficiencias del servicio de cercanías en la línea Brinkola–Irun.

En ambos casos, las mociones fueron respondidas con contramociones de otros grupos. En el tema de la beca Igartza, prosperó la presentada por PNV y PSE, con los votos de ambas formaciones. Elkarrekin Podemos votó en contra y EH Bildu optó por abstenerse. Respecto a la moción sobre el transporte ferroviario, la contramoción de PSE y PNV fue aprobada con los votos de ambos partidos, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se manifestaron en contra.