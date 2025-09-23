Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beasain

II. Baretxu Mendi Martxa urriaren 4an egingo da herrian

J. Z.

beasain.

Asteartea, 23 iraila 2025, 20:29

Herriko landa eremua eta mendialdeak ezagutzeko, baita mendizaletasunaren oinarrizko balioak berrartzeko asmoz ere, II. Baretxu Mendi Martxa antolatu dute Arrano Kultura Elkarteko kideek. Martxa urriaren 4an izango da, eta parte-hartzaileak goizeko 08:00etan abiatuko dira Ezkiaga pilotalekutik.

Izen-emateak burutzeko www.herrikrosa.eus helbidean sartu beharko dira mendizaleak. Prezioa 15 eurokoa da, eta izen-ematearekin batera kamiseta eta bazkaria emango dira. Egunean bertan apuntatzen direnek, ordea, 20 euro ordaindu beharko dituzte, eta kasu horretan ez da kamiseta bermatzen.

Antolatzaileek herritarrak eta mendizaleak animatu dituzte bigarren edizio honetan parte hartzera.

