Bareak premia la fidelidad de sus clientes con una noche de lujo

La asociación de comerciantes Bareak ha puesto en marcha una nueva campaña para impulsar el consumo local y dinamizar el pequeño comercio. Bajo el lema '¡Tus compras te llevan al lujo!', los clientes que realicen sus compras en los establecimientos adheridos entre el 1 y el 31 de octubre podrán participar en un sorteo muy especial.

El premio consiste en una experiencia única en el Canfranc Estación, Royal Hideaway Hotel, que incluye una noche de alojamiento y desayuno en este emblemático espacio del Pirineo aragonés, conocido por su valor histórico, su espectacular arquitectura y su exclusividad de cinco estrellas.

Para optar al premio, los consumidores deberán completar la tarjeta de sellos disponible en los comercios participantes. Una vez cubierta, entrarán automáticamente en el sorteo que les permitirá disfrutar de una escapada que combina historia, cultura y lujo.

Con esta iniciativa, Bareak quiere reconocer la fidelidad de sus clientes y, al mismo tiempo, reforzar la importancia de apostar por el comercio de cercanía, que aporta vida y riqueza al municipio. Según destacan desde la asociación, la campaña no solo premia a quienes compran en Beasain, sino que también convierte cada compra en una oportunidad para vivir una experiencia inolvidable.