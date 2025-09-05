Azken urtean zendutako auzotarrak gogora Usurben

BeasainAzken urtean zendutako auzotarrak gogora Usurben
J. ZABALA
beasain.
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:28
Gaurtik aurrera piztuko da festa giroa Usurbeko jaietan, baina dantza eta musikaz gain, oroimenari ere egingo zaio lekua. Asteburuan zehar eta bereziki asteburuko mezan, auzoatarrek azken urtean utzi gaituzten bizilagunak ekarriko dituzte gogora.
Ez da lehen aldia jaietan horrelako tarte bat gordetzen dena: Beasainmendiko bizilagunek badakite festa auzoa batzen duen garaia dela, eta horregatik, oroimenak ere badu bere tokia. Aurten lau izan dira gure artetik joan direnak: Pilar Arratibel Aramburu (Arizmendi baserrikoa), azaroaren 21ean; Mari Kruz Gainza Aldaburu (Abarizketa baserrikoa), otsailaren 15ean; Juan Luis Aguirre Arrizabalaga, maiatzaren 27an; eta María Pilar Letamendia Vergara (Intxaurrondo baserrikoa), irailaren 3an. Senide eta lagunak mezan elkartuko dira, eta bertaratzen direnek une hunkigarri horretan parte hartzeko aukera izango dute.
