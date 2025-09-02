Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Beasain

Ayudas a quienes estudien euskera en el curso 2025-2026

J. Z.

beasain.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

El Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras para conceder ayudas a las personas que estudien euskera durante el curso 2025-2026 en euskaltegis y centros homologados por HABE. El objetivo de esta convocatoria es apoyar a los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje y facilitar el acceso a la formación en euskera.

Para poder solicitar la ayuda será necesario cumplir varios requisitos: presentar la solicitud correctamente cumplimentada junto a la documentación correspondiente, tener abonada la matrícula al finalizar el curso y acreditar al menos un 85 % de asistencia (un 90 % en el caso de personas desempleadas). Será el propio euskaltegi quien certifique el cumplimiento de estas condiciones en el informe final de evaluación.

Ayudas para todos

Las solicitudes deberán presentarse una vez finalizado el curso, preferiblemente a través del registro electrónico del Ayuntamiento (www.beasain.eus) o directamente en el registro municipal. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ayudas a quienes estudien euskera en el curso 2025-2026