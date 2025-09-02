Ayudas a quienes estudien euskera en el curso 2025-2026

BeasainAyudas a quienes estudien euskera en el curso 2025-2026
J. Z.
beasain.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13
El Ayuntamiento ha aprobado las bases reguladoras para conceder ayudas a las personas que estudien euskera durante el curso 2025-2026 en euskaltegis y centros homologados por HABE. El objetivo de esta convocatoria es apoyar a los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje y facilitar el acceso a la formación en euskera.
Para poder solicitar la ayuda será necesario cumplir varios requisitos: presentar la solicitud correctamente cumplimentada junto a la documentación correspondiente, tener abonada la matrícula al finalizar el curso y acreditar al menos un 85 % de asistencia (un 90 % en el caso de personas desempleadas). Será el propio euskaltegi quien certifique el cumplimiento de estas condiciones en el informe final de evaluación.
Ayudas para todos
Las solicitudes deberán presentarse una vez finalizado el curso, preferiblemente a través del registro electrónico del Ayuntamiento (www.beasain.eus) o directamente en el registro municipal. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.
