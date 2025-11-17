Avanzan los trabajos de asfaltado con cortes puntuales

J. ZABALA BEASAIN. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Los trabajos de asfaltado previstos por el Ayuntamiento avanzan según el calendario establecido. Ayer lunes se inició la intervención en Igartetxe kalea, donde se produjeron cortes puntuales en el vial de Bista Alai —entre los números 10 y 19— y en los accesos a los garajes de la zona.

Hoy martes, día 18, las obras se trasladarán a la calle a Martina Maiz. Esta fase está generando afecciones en el tramo de la calle Bista Alai, comprendido entre los números 2 y 7, además de en el vial de bajada hacia la calle Erauskin.

Para mañana miércoles, 19 de noviembre, está previsto el asfaltado de la calle Erauskin. En este caso, los cortes afectarán al acceso desde la calle Martina Maiz y a la entrada a los garajes ubicados en la calle Urbialde. Las interrupciones serán intermitentes y se adaptarán al ritmo de los trabajos que se estén desarrollando en las diferentes zonas.

El Ayuntamiento ha recordado que toda la planificación depende de las condiciones meteorológicas. La presencia de lluvia o situaciones adversas podría modificar el calendario previsto. Desde el Consistorio han pedido comprensión a los vecinos y han lamentado las posibles molestias ocasionadas.