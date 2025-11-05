Aurtzaka eta Begiraleak elkarrekin dantzan Beasainen

BeasainAurtzaka eta Begiraleak elkarrekin dantzan Beasainen
J. ZABALA
BEASAIN.
Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:29
Aurtzaka Dantza Taldeak larunbatean antolatutako emanaldian, Beasaingo eta Donibane Lohizuneko dantzariak igo ziren oholtzara. Bi taldeen arteko harremana aspaldikoa da: 1897ko Loinazko Ezpata-Dantzarien argazki zaharrena Donibanen ateratakoa da, eta lotura horrek piztu ditu azken urteetako elkarren bisitak.
Aurtzakako dantzariek, besteak beste, Kontrapas, Zumitz-Dantza, Maskaradako dantzak eta molde zaharreko Jota eta Porrua eskaini zituzten. Begiraleak taldekoek, berriz, Ipar Euskal Herriko dantzak plazaratu zituzten.
Ekitaldiari amaitzeko, bi taldeek kalejira bateratua egin zuten, eta oroigarri trukea ere izan zen: Begiraleak taldekoek buruzagi-makila eta Dantza Beasainen liburuaren ale bat jaso zituzten.