Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Larunbatean eskainitako saioko protagonisak, emanaldian ateratako familia argazkian. AURTZAKA

Beasain

Aurtzaka eta Begiraleak elkarrekin dantzan Beasainen

J. ZABALA

BEASAIN.

Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:29

Comenta

Aurtzaka Dantza Taldeak larunbatean antolatutako emanaldian, Beasaingo eta Donibane Lohizuneko dantzariak igo ziren oholtzara. Bi taldeen arteko harremana aspaldikoa da: 1897ko Loinazko Ezpata-Dantzarien argazki zaharrena Donibanen ateratakoa da, eta lotura horrek piztu ditu azken urteetako elkarren bisitak.

Aurtzakako dantzariek, besteak beste, Kontrapas, Zumitz-Dantza, Maskaradako dantzak eta molde zaharreko Jota eta Porrua eskaini zituzten. Begiraleak taldekoek, berriz, Ipar Euskal Herriko dantzak plazaratu zituzten.

Ekitaldiari amaitzeko, bi taldeek kalejira bateratua egin zuten, eta oroigarri trukea ere izan zen: Begiraleak taldekoek buruzagi-makila eta Dantza Beasainen liburuaren ale bat jaso zituzten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aurtzaka eta Begiraleak elkarrekin dantzan Beasainen

Aurtzaka eta Begiraleak elkarrekin dantzan Beasainen