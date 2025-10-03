Astelehenero kontzentrazioak egingo dituzte Palestinako egoera salatzeko

BeasainAstelehenero kontzentrazioak egingo dituzte Palestinako egoera salatzeko
Herritar ekimen honek elkargune eta hausnarketa gune izan nahi du, beste mobilizazio eta jarduera batzuekin uztartuz
Beasain
Ostirala, 3 urria 2025, 20:14
Palestinako herria bizitzen ari den egoera latzaren aurrean herritar talde batek ez du isiltasuna hautu bezala onartu eta horrela jaio da Beasain Palestinarekin Herri Ekimena. Azken hilabeteetan hiru aldiz elkartu dira hainbat lagun, eta bertan adostu dute bide berri bat abiatu behar dela: astelehenero (hilaren 6an hasita), 15 minutuz, Zubimusu plazan bilduko dira 19:00etatik 19:15era, Palestinako genozidioa salatzeko eta elkartasuna adierazteko.
Ekimenaren sustatzaileetako bat da Ekaitz Goikoetxea, eta bere hitzetan, mugimendua sortu da «egoera onartezina eta jasanezina delako, herritarrok beste iraunkortasun bat behar dugulako aldarri horiek plazaratzeko».
Goikoetxearen arabera, mugimenduaren oinarria da Palestinako herriak bizi duen giza eskubideen urraketa etengabearen aurrean ezinbestekoa dela herri jarrera aktiboa izatea. «Palestinako herria bizitzen ari dena ezin da onartu: hildako asko daude, gehienak umeak; asko daude etxerik gabe, hospitalik gabe, eskolatik kanpo, janari eta edaririk gabe. Zigor handia da hori, eta gu ezin gara ixilik egon. Ezin gara konplize izan».
15 minutuko elkarretaratzeak egingo dira Zubimusu Plazan, Beasain Palestinarekin Herri Ekimenak deituta
Horregatik, elkarretaratzeak ez dira soilik protesta hutsa izango. Ekimenaren helburua da, halaber, elkargune bat sortzea «Norberak jarrera aktiboa erakutsi behar du, eta baita inguruko erakunde eta pertsonak konbentzitu ere, denok batera joateko. Hori da gure egitekoa».
Urriaren 6an egingo dute lehen hitzordua, baina hortik aurrera jarraikortasun osoz errepikatuko da astelehenero. Formatuari dagokionez, 15 minutuko isilpeko kontzentrazioak izango dira. «Oraingoz, isiltasunetik elkartuko gara gure desadostasuna adierazteko. Baina hitzordu hauek gure artean hitz egiteko eta ideiak trukatzeko ere aprobetxatu nahi ditugu», azaldu du Goikoetxeak.Kontzentrazioen aurretik, 18.30ak inguruan, udaletxeko sarrerako gelan elkartuko dira bertaratzen direnak. Helburua da etorkizuneko ekimenak kolektiboki pentsatu eta adostea. «Momentuz elkargune bat sortu nahi dugu Zubimusu plazan eta ondoren udaletxean. Ekimen berriak ere etorriko dira, beti adostasunetik».
Beste herrien oihartzuna
Azken hilabeteetan Palestinaren aldeko mugimendua zabaldu da Euskal Herrian. Hiriburuetan eta herri askotan mobilizazioak egin dira, eta Beasaingo ekimena olatu horren parte da. Goikoetxearen arabera, «ikusten ari gara mugimendua pizten ari dela hiriburu nagusietan eta herri askotan. Gure nahia da txinparta hori herri guztietan piztea, Palestina izan dadin herri aske eta bizia».
Beasainen bertan, lehenago ere egin dira mobilizazioak, baina oraingoan jarraikortasun handiagoa izango du ekimenak. Herriko 14.000 biztanleko testuinguruan, mobilizazioetan ehunka lagun elkartzea litzateke helburua. «Kezka transmititzeko beharra nahitaezkoa da, eta espero dugu herritar ahalik eta gehien gerturatzea. Herri bezala horretan datza gure ardura», azpimarratu du.
Ekimeneko kideek elkarretaratzeak ikusgarriak izan daitezen nahi dute. Horretarako, banderolak, ikurrak eta palestinar koloreak plazara eramatea proposatu dute. «Elkarretaratzeak banderolaz, ikurrez jantzi nahi ditugu. Jendeak bere banderolak eta bestelakoak ekarri nahi baditu, ederki egongo da». Baina horrez gain, bileretan parte hartzera animatu dituzte herritarrak, «etorkizuneko ekintzak prestatzen, ideiak ematen eta antolatzen laguntzeko».
Denon ardura eta erronka
Beasain Palestinarekin Herri Ekimenaren filosofia argia da: herritarren ardura kolektiboa. Goikoetxearen hitzetan, «denok dugu ardura eta erantzukizunen bat. Guri dagokiguna, herritar bezala, elkartu, hitz egin eta jakitea da egoera nola dagoen».
Horregatik, ekimenak ez du mugak jartzen. Hasiera batean asteleheneroko 15 minutuko kontzentrazioak izango dira, baina aurrera begira, beste herrietako mugimenduekin konektatzea eta manifestazio handiagoak antolatzea ere mahai gainean dago. «Eskualde mailako edo probintzi mailako manifestazioak egiteko aukera badugu, bultzatuko ditugu, baina momentuz herriko elkarretaratzeak indartzea da lehentasuna».
Beasaingo herritar talde txiki batek martxan jarritako ekimenak, beraz, askoz ere horizonte zabalagoa du: herri baten ahotsa piztea, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta genozidioaren aurrean isiltasunaren hautua hautsi ahal izateko.
«Gure ardura da Palestinaz hitz egitea gure etxeetan, lantokietan, eskoletan. Ez dugu ukatu behar ikusten ari garena. Ez da urruneko zerbait, gizateriaren aurkako sarraskia da, eta herritarrok erantzun bat eman behar diogu», azpimarratu du Goikoetxeak.