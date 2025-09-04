Arte urbano al servicio de la convivencia y la movilidad

Aunque ya son visibles desde hace ya unos días, ayer se presentaron de manera oficial los murales realizados por el artista local Xabier Anuntzibai (un ... trabajo de unos 430 metros cuadrados) en la entrada de Senpere. El acto contó con la presencia del propio autor, que compartió con los asistentes cómo ha sido el proceso creativo de esta intervención artística que transforma un espacio de tránsito cotidiano en una obra de gran valor simbólico.

El proyecto, impulsado por el Consistorio, tiene como objetivo dotar de vida y sentido artístico a un entorno urbano muy frecuentado, además de invitar a reflexionar sobre la convivencia y el uso compartido del espacio público. «El reto era representar la vida del día a día, lo que se ve y lo que a veces no se mira», explicó Anuntzibai durante la presentación.

Reflejo de la vida local

El mural recoge escenas reconocibles del municipio: personas caminando, circulando en bicicleta o patinete, el paso del tren, el movimiento de vehículos, o la figura de la garza del río Oria sobrevolando el conjunto monumental de Igartza. Todo ello en un conjunto dinámico que simboliza la energía de un pueblo en constante movimiento.

El teniente alcalde, Adur Ugartemendia, detalló que «desde un principio nos pareció una buena idea mejorar estéticamente la entrada de Senpere, una de las principales a la villa, y combinar elementos locales con otros relacionados con la movilidad, ha sido todo un éxtio».

El artista recordó que el proyecto comenzó hace un año, cuando el Ayuntamiento le planteó la idea. Tras varias reuniones y ajustes en los bocetos, se puso manos a la obra. «Trabajar en casa siempre tiene un punto especial. Jugar en casa tiene sus ventajas y sus presiones, pero una vez que ves que la obra empieza a tomar forma y la gente lo recibe bien, todo esfuerzo merece la pena», señaló.

La intervenciónse ha desarrollado en dos fases. El primero, se finalizó durante el mes de julio, y el segundo se llevó a cabo durante el mes de agosto. «Ambos murales se complementan entre ellos. Comparten algunos elementos, pero cada uno incorporará novedades. Me interesa que ambos muros tengan un diálogo entre ellos, que no sean escenas aisladas, sino una historia continua con mensaje», explicó Anuntzibai.

El proceso no fue fácil «El calor y las precipitaciones que visitaron Beasain durante el proceso, hicieron que el proyecto fuese un trabajo duro, pero ahora lo veo y estoy orgulloso», explica el artista.

El artista beasaindarra destacó que este proyecto refleja también su propia evolución artística: «Con el tiempo, he notado una mejora en la técnica, y eso se nota a la hora de componer, de narrar algo con sentido. Para mí, este tipo de obras no son sólo decoración, son una forma de contar algo que resuene con quien lo mira».

Con estas palabras, Anuntzibai subrayó la esencia del proyecto: «Las paredes también pueden hablar, contar historias y ser espejo de una comunidad viva y en movimiento».