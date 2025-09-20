El arte de la fotografía se cita en la Ferrería de Igartza con la exposición Argizaiola 2024

El Conjunto Monumental de Igartza vuelve a convertirse en capital de la fotografía con la apertura de la exposición Argizaiola 2024, que reúne las obras ganadoras y finalistas de este consolidado concurso. La muestra, que se puede visitar en Igartza Burdintegia, se prolongará hasta el próximo día 28 de septiembre y permitirá al público disfrutar de una amplia selección de miradas, estilos y técnicas que reflejan la vitalidad de la fotografía contemporánea.

La exposición abre sus puertas en la Ferrería de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y durante los fines de semana ofrecerá un horario más amplio: de 11.00 a 14.00 por la mañana y de 18.00 a 20.00 por la tarde. El acceso es libre, lo que lo convierte en una oportunidad al alcance de toda la ciudadanía para acercarse al mundo de la fotografía de autor.

Entre las obras expuestas se encuentra la imagen ganadora del primer premio, firmada por Andres Basilio, que ha sido reconocida por su creatividad y fuerza visual. Esta pieza, junto con las demás fotografías seleccionadas, permitirá al visitante descubrir un mosaico de historias y emociones, en las que conviven paisajes, retratos, escenas urbanas o composiciones abstractas.

El culmen de la fotografía

El concurso Argizaiola cuenta con décadas de trayectoria y está organizado por la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco, en colaboración con el Ayuntamiento y la agrupación fotográfica local Argizpi. Año tras año, este certamen se ha consolidado como un escaparate imprescindible para los amantes de la fotografía, tanto profesionales como aficionados.

En esta edición se presentaron un total de 60 obras, de las cuales se han seleccionado 30 para la exposición. Según explicó el presidente de Argizpi, Javier Quirós, se ha querido dar prioridad a las fotografías realizadas por miembros de la agrupación local, aunque la muestra recoge también trabajos llegados de otras asociaciones. «No es solo un concurso, es una manera de poner en contacto a diferentes fotógrafos y de acercar sus obras al público», señala.

El funcionamiento del certamen tiene una dinámica especial: en el Argizaiola se reúnen las mejores fotografías premiadas en distintos concursos celebrados en el País Vasco durante 2024. «Se trata de una especie de final, donde esas obras, que ya han destacado en otros certámenes, vuelven a medirse entre sí. Los autores premiados en otros concursos pueden presentar un máximo de fotografías a Argizaiola, no tienen por qué haber sido todas premiadas. Es entonces cuando el jurado de Argizaiola decide cuál es, para ellos, la mejor de todas», explica Quirós. Además del trofeo principal, se conceden dos galardones más como reconocimiento al talento fotográfico.

La exposición de Argizaiola tiene también un carácter itinerante. Tras su paso por Beasain, las obras viajarán próximamente a otras localidades vascas. En esta ocasión, llegaron desde la asociación fotográfica de Azpeitia y, según adelantó Quirós, «después será Tolosa la que acoja la muestra, y así seguirá rotando por diferentes agrupaciones de todo el País Vasco».

Más allá del componente competitivo, la iniciativa persigue acercar la fotografía al público general y poner en valor su poder narrativo y artístico. Tal y como subrayó Quirós, «la riqueza de Argizaiola está en la diversidad: paisajes, retratos, escenas cotidianas... todo cabe en esta muestra que nos habla de cómo vemos y sentimos nuestro entorno».