Arrastaka organiza una ascensión a La Torre del Friero para septiembre

El club de montaña Arrastaka ha organizado una nueva salida montañera para el inicio del curso. Será a los Picos de Europa los días ... 6 y 7 de septiembre. El objetivo de esta salida será ascender a La Torre de Friero, ubicado en el Macizo Central, y una de las cumbres más relevantes, en la zona leonesa de la cordillera.

El recorrido seleccionado para esta ocasión es una ruta desde la carretera que une Santa Marina de Valdeón con el puerto de Pandetrave. De allí enlazarán con el Canal de Chavida, y bordearán la vertiente oriental de la Torre del Friero para ascender por una cornisa inclinada hasta alcanzar el hombro existente junto a la salida del Corredor Norte, desde donde subirán por la vía normal hasta la cumbre, a 2.445 metros.

En Arrastaka Mendi Taldea consideran la dificultad de la salida alta, y recuerdan que los Picos de Europa la exigencia de las ascensiones de los Picos de Europa, tanto por el desnivel que presentan, como por las características técnicas del terreno. Por ello, es necesario estar en buena forma física, experiencia en actividades de Alta Montaña, soltura en trepadas/destrepes de hasta IIIº grado.

Los interesados en tomar parte en esta salida deberán acudir a la reunión que tendrá lugar en el local de Ehunmilak-Arrastaka, en la calle Iturrioz el martes día 2 de septiembre a las 19.00 horas de la tarde. En la misma concretarán detalles de la salida y resolverán las dudas de los participantes. Para más información se puede visitar la página web del club, www.arrastaka.net.

Para poder tomar parte en esta salida es obligatorio estar en posesión del carnet de federado de montaña. Asimismo, las plazas son limitadas.