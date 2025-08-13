Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendizaleak Urbiako fondaren atarian. MARIAN

Beasain

Arrastaka organiza una ascensión a La Torre del Friero para septiembre

La salida a los Picos de Europa se realizará el fin de semana del 6 y el 7 y los interesados deberán acudir a la reunión que tendrá lugar el día 2

Amaia Núñez

Beasain

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

El club de montaña Arrastaka ha organizado una nueva salida montañera para el inicio del curso. Será a los Picos de Europa los días ... 6 y 7 de septiembre. El objetivo de esta salida será ascender a La Torre de Friero, ubicado en el Macizo Central, y una de las cumbres más relevantes, en la zona leonesa de la cordillera.

