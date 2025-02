Arrancan hoy los torneos de pelota y pala en el frontón de Atano Txiki

Hoy da comienzo una nueva edición del torneo de pelota y pala en el frontón Atano Txiki, con una gran expectación debido al notable ... incremento en el número de parejas participantes. La principal novedad de este año es la incorporación de jornadas los sábados, una decisión que responde al crecimiento del torneo. En la modalidad de pelota a mano, se han inscrito 25 parejas, un aumento significativo respecto a las 18 del año pasado. En cuanto al torneo femenino de pala, la participación se mantiene con 14 parejas inscritas.

Desde la organización valoran muy positivamente este crecimiento y destacan la importancia de ampliar los días de competición para dar cabida a todos los partidos. «Estamos muy contentos con la acogida de este año. La pelota sigue ganando adeptos y esto nos obliga a hacer ajustes para que el torneo se desarrolle de la mejor manera posible», señala Iñaki Urdangarin, miembro del grupo organizador.

El formato del torneo se mantiene con ligeras modificaciones. En pelota a mano, los grupos se han distribuido en grupos de seis parejas, disputando una liguilla en la que todos juegan contra todos dentro de su grupo. Al finalizar esta fase, los tres primeros clasificados de cada grupo accederán al campeonato principal de pelota, mientras que los cuartos y quintos jugarán el denominado torneo de 'Sasi-pelota'.

Las jornadas se llevarán a cabo los jueves y viernes por la tarde, los sábados por la mañana y los domingos por la tarde. Con 18 partidos programados por semana, la organización ha decidido alternar los encuentros de pelota y pala para ofrecer variedad en cada jornada. En general, se disputarán dos partidos los jueves, seis los viernes, cuatro los sábados y seis los domingos, aunque esta distribución podría cambiar en función del desarrollo del torneo.

Para garantizar una mejor comunicación con los espectadores, los organizadores planean imprimir los calendarios semanales de los partidos y colocarlos en el propio frontón, así como en distintos bares de la villa.

Partidos decisivos en fiestas

El torneo también tendrá una presencia especial en las Loinatz Jaiak. El primer viernes de fiestas se disputarán el tercer y cuarto puesto, así como la final del torneo de 'Sasi-pelota'. El primer domingo de fiestas se jugarán los partidos por el tercer y cuarto puesto tanto en pelota como en pala. Finalmente, las finales de ambos torneos se disputarán el lunes de cuadrillas. Las semifinales se desarrollarán dos fines de semana antes a las fiestas.

La fase regular del torneo concluirá justo antes de Semana Santa, momento en el que dará inicio la fase eliminatoria. Con el pistoletazo de salida que se dará hoy, el torneo ya tiene programados sus primeros encuentros para el fin de semana. A partir de las 19.30, hoy se disputarán los duelos entre Narraspe y Monreal contra Elortza y Sánchez, Álvarez y Mujika contra Goikoetxea y Garmendia, Zabala-Verdugo ante Pitto-Ramon y Garcia-Barriola contra Etxarri-Oyarzabal

Mañana por la tarde (17.30), Mujo y Altuna se enfrentarán a Mendizabal y Mendizabal, seguidos de Zubeldia y Garmendia contra Iturbe y Elgarresta, Mujika y Jauregi se medirán ante las hermanas Aiestaran y Goikoetxea-Larrañaga cerrarán la jornada ante Etxeberria-Dominguez.

El sábado, desde las 11.00, Mosella y Alustiza se medirán a Ramírez y Otamendi, y en pelota, los hermanos Urdangarin jugarán contra Urteaga y Maiz. Urteaga e Imaz se medirán ante Cortes y Garmendia, y Mendia-Murua se verán las caras con Herguedas y Monreal. Finalmente, el domingo (16.30) se disputarán los partidos: Urdangarin-Irastorza vs. Ruiz-Oiarzabal, Txani-Imaz vs. Zufiaurre-Zufiaurre, Lizarazu-Urdangarin vs. Lekuona-Ruiz, Otamendi- Aiestaran vs. Landa- Landa, Zufiaurre-Zabaleta vs. Urien-Cordos y Nazabal-Nazabal vs. Colmenero-Urrestarazu.