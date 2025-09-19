Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las nuevas bicicletas de spinning sustituyen a las antiguas, y están disponibles en el Antzizar. UDALA

Beasain

Antzizar estrena 34 bicicletas de spinning en sus instalaciones

El Ayuntamiento ha hecho una inversión de más de 49.000 euros en renovar el equipamiento deportivo del polideportivo

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

El polideportivo Antzizar ha dado un paso más en la modernización de sus instalaciones con la incorporación de 34 nuevas bicicletas de spinning. La medida ... responde a la intención de ofrecer un servicio deportivo de calidad, adaptado a las demandas actuales y a las necesidades de quienes utilizan de manera habitual el complejo municipal.

