Antzizar estrena 34 bicicletas de spinning en sus instalaciones

El polideportivo Antzizar ha dado un paso más en la modernización de sus instalaciones con la incorporación de 34 nuevas bicicletas de spinning. La medida ... responde a la intención de ofrecer un servicio deportivo de calidad, adaptado a las demandas actuales y a las necesidades de quienes utilizan de manera habitual el complejo municipal.

Del total de nuevas bicicletas adquiridas, 30 se han instalado en la sala de ciclo indoor, donde se imparten las clases colectivas que reúnen a decenas de personas cada semana. Las 4 restantes se han colocado en la sala de fitness, y cuentan con prestaciones avanzadas, como una mayor conectividad y un sistema más preciso de medición de la potencia de pedaleo. Estas características las convierten en una herramienta especialmente valiosa para los ciclistas que entrenan de manera regular y buscan un control exhaustivo de su rendimiento.

La inversión asciende a 49.112,38 euros y supone la sustitución de un equipamiento que había llegado al final de su vida útil. Con esta renovación se persigue mejorar la experiencia deportiva, garantizar la seguridad de las personas usuarias y reducir los costes de mantenimiento, que en los últimos años habían aumentado debido al desgaste del material anterior.

El Ayuntamiento ha subrayado que esta actuación se enmarca en su política de mejora continua de las instalaciones deportivas. El objetivo es que Antzizar se mantenga como un referente local en la promoción de hábitos saludables y en la oferta de espacios modernos y funcionales para la práctica deportiva. Según destacan desde el consistorio, «contar con material moderno y de calidad no solo facilita la práctica del deporte, sino que contribuye a fidelizar a quienes ya hacen uso del polideportivo y a atraer a nuevas personas, especialmente a las más jóvenes».

En ese sentido, la renovación del equipamiento no se entiende únicamente como una cuestión técnica, sino también como una inversión en salud pública y en bienestar colectivo. El Ayuntamiento recuerda que fomentar la práctica deportiva regular repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, reduce el sedentarismo y refuerza los lazos sociales que se generan en torno a actividades compartidas como el spinning o el fitness.