Las diez noticias clave de la jornada
El trabajo de Somoza desmonta la visión distorsionada de la historia construida por el franquismo. A. S.

Beasain

Antonio Somoza presentará esta tarde su libro 'Crónicas de la barbarie'

El escritor beasaindarra aborda en su nuevo libro las heridas aún abiertas del franquismo, mezclando investigación periodística, historia y compromiso moral

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

El Ayuntamiento acogerá esta tarde, a las 18.00 horas, la presentación del libro 'Crónicas de la barbarie', la nueva obra del periodista y ... escritor Antonio Somoza, editada por el Ateneo Libertario El Acebuche dentro de su colección Cuadernos de Apoyo Mutuo. La cita llega en un momento cargado de simbolismo: a escasos días del cincuentenario de la muerte de Franco, cuando el debate sobre la memoria, el silencio y la verdad histórica sigue más vivo que nunca.

Te puede interesar

