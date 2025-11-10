Antonio Somoza presentará esta tarde su libro 'Crónicas de la barbarie'

El Ayuntamiento acogerá esta tarde, a las 18.00 horas, la presentación del libro 'Crónicas de la barbarie', la nueva obra del periodista y ... escritor Antonio Somoza, editada por el Ateneo Libertario El Acebuche dentro de su colección Cuadernos de Apoyo Mutuo. La cita llega en un momento cargado de simbolismo: a escasos días del cincuentenario de la muerte de Franco, cuando el debate sobre la memoria, el silencio y la verdad histórica sigue más vivo que nunca.

El libro reúne un total de doce crónicas en las que Somoza examina, con rigor documental y sensibilidad humanista, las diferentes formas de represión que marcaron a generaciones enteras durante y después de la Guerra Civil. El autor retrata un país fracturado por el miedo y la censura, donde la dictadura impuso su imaginario mediante el terror y la propaganda.

Cada capítulo aborda un aspecto concreto del aparato represivo: la depuración de maestros y maestras, la persecución de científicos e intelectuales, el adoctrinamiento escolar, el robo de bebés, la explotación de presos en campos de trabajo esclavo o la «justicia al revés», un sistema judicial diseñado para castigar a las víctimas y premiar a los verdugos. El conjunto traza un mapa del horror cotidiano y de la supervivencia moral de quienes resistieron en silencio o desde la clandestinidad.

Somoza no se limita a describir los hechos. Su escritura tiene un tono firme, a veces indignado, otras profundamente empático. Se nota el compromiso de quien entiende la memoria como una forma de justicia y como una herramienta de aprendizaje colectivo. En su obra, el autor asume una intencionalidad didáctica, convencido de que las nuevas generaciones deben conocer cómo se comportan las dictaduras, cómo se construyen sus discursos y cómo se perpetúan sus mitos incluso décadas después de su caída.

'Crónicas de la barbarie' también indaga en las consecuencias contemporáneas del olvido. Somoza pone el foco en la persistencia de narrativas heredadas del franquismo y en los intentos actuales por suavizar o reinterpretar aquel pasado bajo un supuesto discurso de 'reconciliación'. Frente a esa tendencia, el autor defiende la necesidad de una memoria democrática que reconozca a las víctimas y cuestione los fundamentos ideológicos de la dictadura.

El libro, además, está acompañado por ilustraciones del artista Manolito Rastamán, que aportan una dimensión visual y simbólica al relato. También incluye un prólogo de Alfons Cervera, una introducción y un epílogo colectivo, así como una amplia bibliografía temática. En sus páginas finales, Somoza dedica un espacio a agradecer a quienes, desde la investigación, la literatura o el activismo, han mantenido viva la causa de la memoria, y lanza un mensaje de esperanza hacia generaciones futuras: debemos seguir defendiendo la verdad, los derechos humanos y la dignidad frente a la barbarie.

Formato extendido

La obra se completa con 15 anexos digitales, accesibles mediante códigos QR, que permiten consultar documentos, grabaciones y materiales históricos de gran valor. Entre ellos se encuentran estudios, testimonios y archivos que muestran hasta qué punto la represión franquista se institucionalizó desde todos los ámbitos del poder, desde la justicia hasta la ciencia, pasando por la educación y la religión.

Para el escritor beasaindarra, escribir 'Crónicas de la barbarie' no ha sido solo un ejercicio literario, sino una forma de reparación. Su trabajo busca rescatar las voces silenciadas y ofrecerles un lugar en la historia.

En un momento en que la desinformación y la nostalgia autoritaria resurgen con fuerza, recuerda que escribir no es reabrir heridas, sino evitar que se repitan.