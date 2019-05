EVA ÁLVAREZ (CANDIDATA DEL PSE): «Ante otros temas, priorizaremos la agenda social» «A Beasain le falta el PGOU, instrumento básico de desarrollo y de futuro equilibrado» JUANTXO UNANUA BEASAIN. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:14

La candidata a la alcaldía por el PSE-EE, Eva Álvarez, señala que como miembro del comité local del partido ha aprendido mucho sobre la vida municipal. Prioriza la agenda social y la mejora de los servicios públicos.

-¿Qué le lleva a presentarse como candidata a la Alcaldía?

Su DNI Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1982. Aficiones «Soy cinéfila y serie-adicta, me gusta escuchar música, leer y socializar. Libro que esté leyendo 'Sakamura y los turistas sin karma' de Pablo Tusset.

-Mi deseo de trabajar por el bienestar social, terminar con las desigualdades, impulsar el progreso y la protección de todos los beasaindarras, especialmente de los colectivos más débiles, mejorar los servicios públicos y la convivencia. La candidatura socialista es un compromiso para hacer avanzar Beasain. Queremos gestionar bajo los principios de transparencia, pluralidad, convivencia, igualdad y compromiso social, priorizando la agenda social y la mejora de los servicios públicos.

-Ha tenido alguna vinculación con la vida municipal?

-Durante casi 40 años mi padre ha sido trabajador del Ayuntamiento y ello me ha vinculado a la vida municipal. En las elecciones de 2015 formé parte de la candidatura socialista y he sido miembro del comité local del PSE-EE, donde he aprendido mucho sobre el trabajo municipal.

-¿Cómo ha visto esta última legislatura?

-Ha sido una legislatura en la que a pesar de la mayoría absoluta del gobierno municipal, los socialistas hemos trabajado por forjar acuerdos presupuestarios en los que nuestras propuestas han ido saliendo adelante. Hemos realizado un trabajo importante de mediación para conseguir la colaboración interinstitucional de nuestros compañeros en la Diputación y hemos hecho realidad propuestas a las que nos comprometimos en su día. Deseamos que los beasaindarras refuercen su confianza en los socialistas, hay mucho trabajo por hacer para mejorar la vida los que vivimos y trabajamos en Beasain.

-¿Cuáles son los ejes del programa del PSE-EE?

-Nuestro principal proyecto para Beasain es priorizar la agenda social, las medidas de impulso al desarrollo económico y la creación de empleo en los colectivos más vulnerables, jóvenes, mujeres y parados de larga duración o mayores de 45 años. Impulsar empleo de calidad y fomentar la inserción laboral con planes de empleo y formación. Impulsaremos la vivienda mediante subvenciones para alquiler a jóvenes y familias monoparentales. La mejor de los servicios de Ayuda Domiciliaria es otro objetivo. Potenciaremos la formación y la orientación sobre cuidados a personas dependientes y llevaremos a cabo obras de mantenimiento y rehabilitación urbana.

-¿Qué cree que le falta a Beasain?

-El Plan General de Ordenación Urbana que es el instrumento básico de desarrollo y de futuro equilibrado del municipio. Le falta un gobierno plural que gestione desde el acuerdo entre diferentes con un programa de gobierno en el que todas las sensibilidades se encuentren reflejadas.