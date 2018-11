Alberto Elzo Imaz (Es 'belarriprest' en el Euskaraldia): «Euskaraldia es una gran iniciativa que necesita del apoyo de todos» La campaña. Alberto Elzo junto a una pancarta con el logo de la campaña y la revista. / JUANTXO UNANUA Elzo ve necesaria la iniciativa para poder llegar a la normalización de la presencia del euskera en el día a día JUANTXO UNANUA BEASAIN. Martes, 20 noviembre 2018, 00:30

Desde el próximo viernes hasta el 3 de diciembre, Día Internacional del Euskera, Beasain también se sumará a la cita con el 'Euskaraldia: 11 egun euskaraz', que tiene como objetivo activar a los euskaltzales para que empiecen a dar pasos para vivir su día a día en euskera, a través de los roles 'ahobizi' y 'belarriprest'. Estos últimos son las personas que invitarán al resto a que les hablen en euskera. Es el caso del conocido beasaindarra Alberto Elzo, quien explica por qué se ha subido a este carro y anima a participar a quienes todavía no han optado por uno u otro rol.

-Su vida laboral ha transcurrido en contacto directo con la clientela en el que comercio que regentó durante décadas. ¿Qué idioma utilizaba para hablar con la clientela?

-En el día a día ambos, castellano y euskera. Si el cliente me hablaba en castellano yo le atendía utilizando en el mismo idioma y si lo hacía en euskera, yo también le respondía en euskera. Circunstancia que se daba especialmente los martes, jornada de mercado semanal. Las baserritarras cuando venían a la tienda a comprar algo normalmente me hablaban en euskera y yo les atendía en el mismo idioma.

-¿El euskera ha sido su lengua materna?

-En casa los aitas sabían euskera, de pequeños nos hablaban en euskera pero no lo utilizaban como idioma habitual del día a día. Pero las circunstancias llevaron a que el castellano fuera, en casa, el idioma predominante.

-¿Cómo valora la iniciativa del Euskaraldia?

-Me parece francamente buena, a la que hemos de dar apoyo con el objetivo de conseguir la normalización del euskera, para que esté más presente como idioma de relación en las calles, en nuestros domicilios.

-Usted se ha sumado a la misma en el rol de 'belarriprest'. ¿Por qué?

-Dentro de las dos posibilidades existentes, por mi conocimiento del idioma, encajaba mejor en la de 'belarriprest'. No voy a colocarme, por razonas obvias, en un nivel o perfil que por mis conocimientos y soltura al hablar euskera no me corresponde.

-Por su profesión durante décadas ha estado con contacto con mucha gente. ¿Ha llegado a percibir el crecimiento de la presencia del euskera en el día a día?

-Por supuesto, especialmente desde hace unos 25 o 30 años hacia nuestros días. Tiene su razón de ser en que las nuevas generaciones han cursados sus estudios en euskera. Eso ha llevado a que para ellos el euskera sea el idioma de relación con la gente y que ahora, en consecuencia, se escuche mucho más euskera que hace 25 o 30 años.

-¿Que mensaje traslada a quienes aún no se hayan sumado al Euskaraldia?

-Que no espere más y que lo haga en base a sus conocimientos y posibilidades, bien como 'belarriprest' o como 'ahobizi', en aras de conseguir esa mayor presencia y normalización del euskera.