Aitor Mendia Urrutia (Premio extraordinario de la UPV al mejor expediente): «Estudiar mucho y ser muy constante, fundamental para lograr buena nota» El beasaindarra Aitor Mendia, en la UPV, frente a un portatil. / DV El joven beasaindarra en junio finalizó el Grado en Pedagogía, en la UPV y ahora prepara el máster en 'Investigación socioeducativa' JUANTXO UNANUA BEASAIN. Viernes, 23 noviembre 2018, 01:27

Es uno de los estudiante galardonados el pasado miércoles con el premio extraordinario de la UPV al mejor expediente, galardón que cada año la Universidad del País Vasco entrega a los mejores expedientes, todo un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y constancia. Se trata del beasaindarra Aitor Mendia Urrutia, exalumno de Alkartasuna Lizeoa y del Instituto beasaindarra, que ha cursado la carrera de Pedagogía, obteniendo el Grado de la misma con nota de sobresaliente.

- ¿Qué ha supuesto para usted ser uno de los galardonados con este importante premio de la UPV?

- Una satisfacción muy grande por un lado. Por otro, un reconocimiento a un trabajo, a esforzarme en ésta, que es mi obligación, la de los estudios, tras cuatro años en los que hace lo que puedes pero sin conformarte de ir superando los cursos de manera justa, con un aprobado, sino ir llegando a la nota más alta. Y cuando lo haces con ganas y ves los buenos resultados, disfrutas más.

Espera y desea ejercer su labor profesional en el ámbito de la docencia y en la investigación

- Han sido cuatro años de estudios. ¿De muchos codos? ¿De constancia? ¿Cuál ha sido el secreto, si es que lo hay para obtener este premio?

- Pues sí, de estudiar mucho, ser constante en el día a día con los estudios, de no dejarlo todo para los últimos días, de esforzarte en el día a día.

- Decidió, hace cuatro o cinco años, estudiar Pedagogía. ¿Lo tenía claro? ¿Tuvo dudas sobre si optar por otra carrera?

- Siendo sincero he de reconocer que no lo tenía muy claro. Tuve mis dudas y fue en el último momento. Mi dilema se centraba entre optar por Pedagogía o estudiar Psicología. Desde luego que no me arrepiento para nada de la decisión tomada en su día de elegir Pedagogía.

- En estos momentos está metido de lleno en la preparación de un máster. ¿En torno a qué gira?

- Estoy preparando de lleno un máster de investigación en el ámbito socieducativo.

- ¿Finalizado el mismo, hacia donde inclinará su labor profesional, a la docencia o al ámbito de la investigación?

- Ambas posibilidades me encantan. Intentaré combinar, es decir ser profesor universitario y, a su vez, continuar mi labor en el mundo de la investigación.