Agrede a un ertzaina después de robar una furgoneta en Beasain y escondeser en un monte cercano

Un hombre, de 21 años, y a una mujer, de 25, han sido detenidos como autores del robo y han sido trasladados a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial

B.C.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:35

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Beasain a un hombre, de 21 años, y a una mujer, de 25, después de que sustrajeran una furgoneta y colisionaran con varios vehículos durante su recorrido hasta el monte, donde permanecieron hasta que les encontró la Ertzaintza. La mujer, según ha precisado el Departamento de Seguridad, ha sido arrestada por agredir a los agentes y al hombre por la sustracción del vehículo.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de este miércoles en Beasain. Hacia las 08:30 horas, un vecino alertó de la desaparición de su furgoneta de trabajo que estaba aparcada en una calle de la localidad. A través del dispositivo GPS del vehículo se localizó poco después a kilómetro y medio del lugar del robo.

La furgoneta se encontraba en un pinar, en el borde de una ladera, con el motor en marcha, una rueda reventada y sin freno de mano. El vehículo había colisionado con varios vehículos aparcados durante su recorrido y presentaba numerosos desperfectos. Cuando llegaron los agentes al monte, sus ocupantes se encontraban en los asientos traseros, y al ser identificados, la mujer, de 25 años, arremetió contra los ertzainas por lo que fue detenida por un atentado a la autoridad. El hombre, de 21 años, por su parte fue detenido por un presunto delito de robo de uso de vehículo.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial. La Policía Local de Beasain a su vez ha abierto diligencias al conductor de la furgoneta robada tras colisionar en su recorrido con varios vehículos aparcados en la localidad.

