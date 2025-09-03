Abierto el plazo para solicitar ayudas en las tasas de agua, luz y polideportivo

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas municipales dirigidas a reducir la carga económica de las familias y colectivos que ... atraviesan dificultades económicas. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto durante todo el mes de septiembre, entre los días 1 y 30, de manera que cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá presentar su solicitud dentro de este periodo.

El consistorio tiene como objetivo principal garantizar que las tasas y tarifas municipales no supongan un obstáculo para el acceso a servicios públicos básicos. Entre ellos se encuentran el suministro de agua, la recogida de basuras y la utilización de las instalaciones deportivas del polideportivo Antzizar. En este sentido, la medida busca atender especialmente a colectivos vulnerables, familias con bajos ingresos o personas en riesgo de exclusión social, de forma que la situación económica no sea una barrera que limite su calidad de vida ni su derecho al disfrute de servicios esenciales.

Estas ayudas pretenden, por tanto, ser un instrumento para promover la igualdad social y el bienestar comunitario, ofreciendo un alivio a quienes más lo necesitan. Desde el Ayuntamiento se subraya que la filosofía que hay detrás de la convocatoria es clara: reforzar la cohesión social y evitar que la brecha económica prive a una parte de la población de acceder en igualdad de condiciones a servicios como el agua corriente, la gestión de residuos o la actividad física, fundamental para la salud.

Varios requisitos a cumplir

Para poder beneficiarse de estas ayudas, es necesario cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, la persona solicitante deberá estar empadronada en Beasain en el momento en que comience a hacer uso del servicio para el que se pide la bonificación o exención. También es imprescindible que la unidad convivencial no supere los límites de ingresos anuales y patrimonio fijados en las bases de la convocatoria. Estos límites tienen como finalidad asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Asimismo, se establece una limitación clara respecto a la posesión de patrimonio inmobiliario: en los casos en que el solicitante sea titular al 100 % de una segunda vivienda o de locales, no será posible acceder a la ayuda. La normativa busca con ello diferenciar entre situaciones de vulnerabilidad y aquellas en las que existen recursos patrimoniales adicionales. Por otro lado, únicamente se podrá realizar una solicitud por vivienda, evitando duplicidades dentro de un mismo domicilio.

La presentación de solicitudes se podrá realizar por varias vías. Quienes prefieran hacerlo en persona podrán acudir a la oficina iGunea, de 9.00 a 14.00. También será posible presentar la solicitud por correo postal o a través de la vía telemática, mediante el portal municipal. Para recibir información más detallada, se ha habilitado el teléfono 943 028 050.