Hasta el próximo día 30 de septiembre, se podrán solicitar las ayudas dirigidas a reducir la carga de las tasas.

Beasain

Abierto el plazo para solicitar ayudas en las tasas de agua, luz y polideportivo

El consistorio beasaindarra busca así aliviar la carga económica de las familias más vulnerables y garantizar su acceso a los servicios

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas municipales dirigidas a reducir la carga económica de las familias y colectivos que ... atraviesan dificultades económicas. El plazo para solicitarlas permanecerá abierto durante todo el mes de septiembre, entre los días 1 y 30, de manera que cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá presentar su solicitud dentro de este periodo.

